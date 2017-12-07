星巴克全球最大門店上海開業 面積達2700平米



（綜合報道）星巴克公司在美國以外的首家「臻選咖啡烘焙工坊」（Reserve Roastery）週二在上海正式開業。

這家「超級咖啡店」位於世界最繁華商圈之一的南京西路上，也是星巴克在全球推出的第二家「臻選咖啡烘焙工坊」。該公司2014年12月在其發源地美國西雅圖推出了首家「臻選咖啡烘焙工坊」，並且表示，計劃在全球開設20到30家。

上海的這家新店面積達3萬平方英尺（約合2787平米），與傳統咖啡店相比，這家特大型咖啡店更像一個咖啡愛好者的朝聖之地。

這將是星巴克在2020年之前計劃開設的5家「臻選咖啡烘焙工坊」之一，明年還將在米蘭和紐約開設兩家，位於東京和芝加哥的兩家將於2019年開業。

中國是星巴克的全球第二大市場，也是增長最快的市場。目前中國共有3000多家星巴克咖啡店，僅上海就有600家。該公司計劃到2021年將中國門店數量增至5000家，意味著每15個小時將開設一家新店。

新的「臻選咖啡烘焙工坊」的設計是專為星巴克的中國客戶創造，不會在其他地方重復。其中一個關鍵的設計是天花板，它由1萬個手工製作的木製六角形瓷磚組成。星巴克表示，這一造型的靈感是從義大利濃咖啡機中激發的。

上海「臻選咖啡烘焙工坊」有三個咖啡體驗吧，其中一個吧臺的長度達到驚人的88英尺（約合26.8米），是全球最長的星巴克咖啡吧臺。

這家新店還將設有星巴克在中國的首個Teavana茶吧，該茶吧完全由3-D列印的可回收材料建造。

上月剛剛在西雅圖「臻選咖啡烘焙工坊」推出的Princi烘培坊也將出現在上海店內，30多名富有經驗的中國面點師和廚師每天將為顧客現場製作80多種新鮮的烘培食品。