明年起加牌費 節能汽車將要支付更高的登記費

（本報粽述）根據俄勒岡州運輸局的消息，由明年起，本州一些擁有節能汽車的車主，將要支付更高的汽車登記或續牌費用。這新法例早在2017年通過，徵收的費用將用作修繕本州的道路。

由2020年一月一日起，運輸局將向某些高效節能的車輛徵收更高的登記費，當這些汽車需要更新牌費時，亦要支付較高的費用。運輸局表示，這些車主未有如普通汽車的車主一樣，透過加油支付汽油稅，協助修繕本州的道路。

所有每加侖能走40哩的油電車均受影響，這些車主，一是選擇一次過支付兩年或四年的費用，又或可採納較為便宜的方式，參加本州的道路修繕計劃OReGO，支付一個較低的費用後再加每月按實際行車哩數計算的費用。

如車主的車牌在2020年一月一日到期，就算車主在本月（11月）或下月（12月）提前續牌，車主仍需支付新的牌照費用。

新收費如下：

每加侖走0-19哩的汽車，四年牌費收244元，兩年收122元

每加侖走20-39哩的汽車，四年牌費收264元，兩年收132元

至於高效的節能汽車：

每加侖走超過40哩，沒有參加OReGO的汽車，四年牌費收304元，兩年收152元；

每加侖走超過40哩，參加OReGO的汽車，四年牌費收172元，兩年收86元。

電車，沒有參加OReGO，四年牌費收612元，兩年收306元；

電車，，參加OReGO，四年牌費收172元，兩年收86元。

至於那種付費方式較適合，車主可到網站www.MyOReGO.org/calculator輸入有關的資料，計算一下。