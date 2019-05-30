明年社安給付增1.2% 但遭Medicare沒收

（綜合報導）美國年長的人多數依賴「社安基金」給付，而每年的社安給付則是看每年的「生活成本調整指數」（COLA）來決定會否增加，或者是增加多少百分比。而COLA是根據「城市工資收入者的消費者價格指數」及「文職人員消費價格指數」（CPI-W），計算出普通商品和服務的年度成本增長。

在2019年，退休老人獲得2.8%的「生活成本調整指數」，這是近年最高的社安給付調幅。今年的情況可預見2020年不可能有那麼大的增加。

「老年公民聯盟」依照目前的相關指數估算，2020年的COLA可能落在百分之1.2。以COLA比例為百分之1.2來計算，每月社安給付的平均金額，會由今年的1,461元，增到2020年的1,478元，卻平均只增17元，要依領取社安給付者實領金額計算，才能獲得確數。

當然，2020年的社安給付增加金額肯定不會令許多人滿意，但總比沒調整要好，過去曾有COLA維持不動的情況。

不過要注意的是，社安給付調高，往往會被「聯邦醫療保險」（Medicare）的Part B保費所抵銷掉。 Medicare的Part A是涵蓋住院費用的，對許多老人是免費的; 但是，Part B則是接受醫師看診，是要負擔每月保險費的。退休老人在Medicare Part B保費是自動從社安給付中逐月扣除的。因此，社安給付調漲有可能因Medicare的Part B保費增加而「吃掉」; 當然，如果Medicare Part B保費調漲太多，社安給付也有保障，至少不會因為扣減保費而減少社安月領金額。

這是社安給付規定，要維持「無害條款」，確保領取社安給付的人不會出現收入減少的情況。不過，「無害條款」可以讓領取社安給付的老人不致於減少收入，但那個應扣金額待社安給付下一次調高，有能力負提 時，它會一次調高。

根據最新「聯邦醫療保險受託人報告」，「老年公民聯盟」預期進入2020年，Medicare的Part B每月保費需增加百分之6.5，即每月增加8.80元。因此，如果2020年社安給付真如今天所預測的調整百分之1.2，平均來說，每月可增加17元，它就會在領取前會被先行扣減8.8元。由於每個人的社安給付月領金額不同，每人情況就會有差異，但社安給付扣減Part B保費8.8元恐怕不能避免。

近年，有不少建議，認為老人除了社安給付之外，應該有別的收入，因為社安給付並不是作為退休後應對生活需要的唯一手段。對多數退休老人來說，他們按月領取的社安給付，大約只佔他們所得的百分之40。多數退休老人需要他們領取社安給付多一倍的收入，才能應付生活的需要。因此，退休老人儲蓄顯得格外重要，他們除了靠社安給付之外，應該有退休帳戶IRA，401(K)或其他類似的帳戶，才能應付退休生活的需求。

儘管是小額的儲蓄也能產生重大的不同。如每月省下300元為例，經過30年投資，以年率百分之7來計算，就能創造出大約340,000元的基金。

與此同時，已經退休的老年人可通過削減開支，或從事兼職工作，來增加收入，改善他們的財務狀況。當「社會安全基金」沒有足夠好的給付，讓退休老人可以應付生活的一切賬單時，削減開支和增加儲蓄，兩者都是合理的選擇，而且由於老年人在2020年可能面臨COLA微薄調整，這是許多老年人最終必須採取自求多福的一條道路。