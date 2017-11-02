明年一月可開始報稅　納稅人應如何節稅？

(本報訊)明年1月中旬左右，納稅人要開始申報2017年收入的所得稅，納稅人可以儘早開始了解聯邦政府關於適用2018年稅收的規定，提早規劃節稅方法，以達到未雨綢繆的目的。

美國國稅局（IRS）在10月19日公佈了適用於2018年的稅收規定，該規定闡明了納稅人在2019年申報2018年所得稅，可以享受的扣除額及豁免，數據來源於對經濟的預測，如果特朗普政府的稅改法案獲國會通過，IRS也會隨之調整相應的規定。

2018年不同應稅所得的適用稅率是應稅所得為$19,050以下，稅率為10%，$19,051-77,400，稅率為15%，$77,401-156,150，稅率為25%，$156,151-237,950，稅率為28%，$237,951-424,950，稅率為33%，$424,951-480,050，稅率為35%，$480,051以上，稅率為39.6%。

另外，IRS公佈的2018年稅收規定有以下五項最重要的變化。

標準扣除額，夫妻合併報稅者2019年申報2018年所得稅時，適用的標準扣除額調增為1.3萬美元，比2017年增加300美元。單身及夫妻分開申報者，標準扣除額為6,500美元，增加150美元。

個人減免額，2018年稅收的個人減免額（Personal Exemption）調增100美元到 4,150美元，如果單身的「調整後收入」（Adjusted Gross Incomes，簡稱AGI）超過266,700美元，夫妻合併申報者的AGI高於320,000美元，無法適用個人減免額。

列舉扣除額，單身及夫妻合併報稅者，如果2018年的AGI分別為266,700美元及320,000美元，適用列舉扣除的總額，不能高於AGI的3%，或最多僅能申報20%的列舉扣除額，這項限制適用的扣除項目包括慈善捐贈、房屋貸款利息、各州及地方稅收以及雜項。

替代性最低稅，替代性最低限額稅（Alternative Minimum Tax，AMT）目的在於確保得到某些免稅、扣減或抵扣優惠的報稅人的最低應納稅額，2018年，單身納稅人收入低於55,400美元者，已婚聯合申報收入低於86,200美元者，可以不適用AMT。

退休計劃供額限制，對於參與401(k)、403(b)、457計劃，並且選擇個人退休賬戶（Individual Retirement Account）供額延遲報稅的納稅人來說，2018年適用的退休賬戶供額上限，較2017年增加500美元，上升到18,500美元，供額上限的增加可以減少納稅金額，並通過善用增加的金額獲得投資效益。