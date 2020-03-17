明天開始本州餐館酒吧不准堂食　只准外賣



（本報訊）為了遏制新冠肺炎的傳播，在俄勒岡州衛生局下午的新聞發佈會上，布朗州長宣佈，由星期二起連續四周，本州所有餐館和酒吧只能做外賣，禁止堂食。

美國已有九個州宣佈關閉酒吧、餐館和釀酒廠等，包括加利福尼亞州和華盛頓州等。

同時，州長下令，在未來四星期內，禁止超過25人的集會；雜貨店、藥店、零售店和工作地點等除外。州長亦呼籲州民盡量避免多過10人同時聚在一起。

州長呼籲餐館酒吧能嚴守這命令，違例者是觸犯了刑法的C級輕罪(Class C misdemeanor)，她希望不需動用警察來執法。州長強調，如果您的餐館不能提供外賣服務，最好還是暫時關門。

早在上星期，市內已有多家餐館暫時關閉，有些則推出外賣服務。隨著華盛頓州長在周日下令所有餐館和酒吧關門，本州的布朗州長被問及會否發出同樣的命令時，她表示會宣佈一些限制餐館業務的措施。但在周一早上，州長表示多位議員希望她重新考慮，因為在本州的農村社區內，不少州民是靠這為生的，所以州長一度聲稱，不會下令關閉餐館和酒吧或推出限制措施。

之後，俄勒岡州有超過一百名廚師、麵包師、釀酒師、公關人士及烹飪活動的主辦單位聯署寫了一封公開信給布朗州長，要求州長立即下令關閉全州的餐館和酒吧。

信中提到：作為飲食業從業員，我們關心的是要為職員和食客提供一個安全和清潔的工作環境，但當侍應要將食物端到食客前，州長要求的人與人之間應距離六呎的守則要做不到了，這就是將我們的工作人員置於危險的情況中。

信中亦要求州長確保受影響的從業員能在這段應對疫情的期間可以拿到失業金、暫停住宅驅逐令、暫停繳交薪金稅和退休金的供款等；同時為受影響的商舖設立資助項目，提供租金援助，包括免租金及延遲所有有關商業的交稅期。

但到周一下午在發佈會上卻再有此決定。州長表示明白到要採取這行動，將會嚴重打擊俄勒岡州的經濟，但目前最重要的是減低感新冠病毒的傳播。

在新聞會中，俄勒岡州衛生局的主任醫生Dana Hargunai表示，在這非常時期如不採用非常手法，到五月本州受感染的人數可高達75,000人。她指出，本州確診數字平均每6.2天就翻一翻，估計在感染的人中有20%是需要入院治療的。

根據醫療官員提到，為應對未來數周可能出現的疫情，本州共需要1,000張額外的病床，及額外的400將深切治療床位。而本州所有醫療體系將統一管理，集中力量，以一個系統來應對疫情

有記者問州長會否考慮封關，州長表示目前情況仍未有這需要。

說到本州向聯邦要求的醫護裝備，州長說已在周六收到我們要求的10%，有15%即將付運，而其餘的亦會相繼送到。

州長希望州民明白目前只是一個開始，在沒有疫苗醫治的情況下，採取這一系列的措施是必需的，希望大家能互相支持，在未來的日子可能有更嚴竣的措施需要執行，目的都是要保護大家的安全。她提醒需要照顧長者的青年，必需注意保持所要求的距離，確保長者的安全。

最後，州長表示她會確保本州的家庭得到照顧，用失業保險金協助暫時失去工作的工人，讓州民能付租金、供屋和購買食品、藥物和廁紙。她提到有關廁紙、洗手液等清潔的用品，本州備有足夠的供應，呼籲州民不要搶購多於要用的。在周日，本州位於海邊的Newport 市出現有市民因買不到廁紙而報警求助的新聞，當地的警局在社交媒體上表示，他們是不會帶廁紙給報警人士的，他們只能提供其他代替廁紙的建議。

目前，州政府和波特蘭市政府正為本州的商企商討一些舒困措施，相信能於日內公佈。

截止16日下午六時，俄勒岡州的確診人數有47人，一人死亡。