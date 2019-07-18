新銳視覺藝術家 油畫家潘志瑋 波特蘭個展

(由本報記者彭振生攝影報導，馮玉娟主持訪問)今天我們為大家介紹一位新銳青年視覺藝術家–潘志瑋於比弗頓Art On Broadway進行的個人畫展。

潘志瑋小姐來自上海，是位90後的視覺藝術家，油畫家。在家庭背景的薰陶下自小就開始學習中國國畫和書法，可謂書香世代，也做就了往後的藝術路途。她來到波特蘭已約三年，在這裡完成她的藝術碩士課程後，一直在家繪製自己的作品，和鑽研山水國畫，開始自己的創作事業。潘小姐與我們分享到她波特蘭的理由有二。其一，她來自上海，一個中國的大都會，感覺波特蘭也是美國箸名的大城市之一，繁華背景也有相近之處；其二，她喜歡這地方的多元文化，這兒有各方各地的人種，無分種類的共融，藝術文化氣息也濃厚。

此次個人作品展命名《Ancient Society》，這是她於2018年12月開始創作的個人油畫作品系列，此系列於7月初剛受到紐約Yui Gallery特別邀請進行個人展示，並得到由《Light Space Time Art Gallery》所舉辦的藝術獎項，部份作品現移師至比弗頓Art On Broadway展出至八月份。

今次展出作品包括Scoop the Moon；Chinese landscape；Suspended Lemon；The Sunset 和Lotus 等。其中Scoop the Moon就是她於《Light Space Time》的得獎作品，據潘小姐解說這畫作意境在於講述水中舀月的故事，而月亮在中國民間故事是一個重要原素，她將這美麗的民間故事搬在畫中，加上運用強烈對比的三原色和她獨特的繪畫技巧，就如她欣賞的國畫師王國維所做到的“詩中有畫，畫中有詩”，細看這匠心獨運，綺麗奪目之作，確令人心曠神怡，感受那詩情畫意。其他作品如Suspended Lemon，是一純油畫作品，可見畫中的檸檬刻畫入微，配襯的色彩細緻動人。另外數幅如Chinese landscape、The Sunset 和Lotus，可從豐富的現代色彩中，也看到強烈的國畫風格在其中，正如潘志瑋小姐能將成長背景所受的中華文化融合她的現代畫作，這點也是她一直努力想實行的，所要表達的信息。一位移居外地，受西方教育的少女，不忘自己龍的傳人身份，將中華民族源遠流長的文化故事，透過自己的畫作傳達於世，確是難得。