新銳視覺藝術家 油畫家潘志瑋 波特蘭個展

今次展出作品包括Scoop the Moon;Chinese landscape;Suspended Lemon;The Sunset 和Lotus 等。其中Scoop the Moon就是她於《Light Space Time》的得獎作品,據潘小姐解說這畫作意境在於講述水中舀月的故事,而月亮在中國民間故事是一個重要原素,她將這美麗的民間故事搬在畫中,加上運用強烈對比的三原色和她獨特的繪畫技巧,就如她欣賞的國畫師王國維所做到的“詩中有畫,畫中有詩”,細看這匠心獨運,綺麗奪目之作,確令人心曠神怡,感受那詩情畫意。其他作品如Suspended Lemon,是一純油畫作品,可見畫中的檸檬刻畫入微,配襯的色彩細緻動人。另外數幅如Chinese landscape、The Sunset 和Lotus,可從豐富的現代色彩中,也看到強烈的國畫風格在其中,正如潘志瑋小姐能將成長背景所受的中華文化融合她的現代畫作,這點也是她一直努力想實行的,所要表達的信息。一位移居外地,受西方教育的少女,不忘自己龍的傳人身份,將中華民族源遠流長的文化故事,透過自己的畫作傳達於世,確是難得。

You might also like...