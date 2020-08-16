新郵政署長削開支　拆郵箱疑阻郵寄投票

冠病毒大流行進一步加重了郵政服務的財政壓力，郵政署在今年第一季度虧損了45億美元，上月底更傳考慮關閉全國各地的郵局。郵局近日的連串行動，包括拆掉街上的郵箱，甚至搬走郵局內的分信設施等，引發了民眾的擔憂。有民眾表示，在大選前3個月作此動作，將阻礙今年的郵寄投票，而總統特朗普也坦言，聯邦政府暫緩給美國郵政署經費是為了阻礙11月大選的郵寄投票。

其實國會早在3月份已通過的新冠病毒救助計畫包括授權郵局向美國財政部借款100億美元，幫助郵政服務在大流行期間維持基本服務。6月上任的郵政總局長德喬伊更推動了連串削減成本的政策，包括減少加班，延後處理來不及投遞的郵件等。

傳媒踢爆，德喬伊局長是特朗普的盟友，是特朗普和民主黨的主要金主之一；並指德喬伊特意在大選前推行這些新措施，目的是要影響今年的大選。因為競選連任特朗普總統極之反對郵寄投票，更稱郵政署沒有足夠的資金處理郵寄投票，亦拒絕了撥款資助。

上周，特朗普就在一記者會上以成本高昂為由，表明不會為已陷入財困的郵政署提供250億元的緊急資金，同時也不會批出35億元的額外選舉資助。

郵政總局14日警告，全美的選票寄發，郵遞作業可能會延誤，不能保證在計票截止限期前送到。密西根、俄亥俄、俄勒岡、維吉尼亞、愛阿華、印地安納、猶他、紐約及賓州、加州等州選務機關，均已收到郵政總局通知指出，通訊投票郵遞可能出現延誤。

日前在波特蘭市，有市民發現有人移走街上的郵箱，有關照片在社交媒體上瘋傳，並引發熱議。原來美西地區有18州出現同樣的情況，人們指控說這樣做將進一步限制選民寄回郵寄選票的能力。美國郵政總局隨後表示，會停止移除郵箱直至選舉結束。

俄勒岡州的民主黨參議員懷登（Ron Wyden）在推特指斥移走郵箱為壓制選民，並譴責特朗普竟公然破壞選舉。同時本州有議員、醫生和郵局職員對削減開支而影響到郵遞服務表示擔憂，除了信件外，有數千名州民是靠郵遞送藥物的，醫生們都擔心這樣有可能危害到這些民眾的生命。

郵局發言人表示，他們只是把低使用率的郵箱移走到交通較繁忙的地區，與選舉無關。而被移走的郵箱，因為在附近共有3個郵箱，以目前的使用量，是不需要在同一地點有這樣多的郵箱。

全國郵差協會在14日宣佈支持民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗，並發聲明指，特朗普政府私下採取行動，損害郵局和郵差。

特朗普一直反對民眾因疫情而要採用郵寄投票，他稱這會導致選舉出現舞幣。總統連郵政都不放過，將其與政治拉在一起，全搬上他的選舉舞台上。