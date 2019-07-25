新規嚴審免費食物發放對象，310萬美國人受影響

（綜合報導）近日，聯邦政府發布新規，將對“補充營養協助計劃”（SNAP）的參與資格進行嚴格審查，這將使約310萬人不能再通過食物券獲取免費食物，此舉引發了民主黨議員和公民團體的強烈不滿。

據了解，“補充營養協助計劃”（SNAP）通過發放食物券的形式向全美四千萬失業或低收入者提供免費食物，覆蓋美國12%的人口。家庭收入低於貧困線130%的個人才有資格參與該計劃。

目前，美國43個州允許居民同時通過SNAP和另一聯邦項目“貧苦家庭臨時協助計劃”（TANF）獲取免費食物。如今，農業部要求TANF參與者提供其收入及資產的資料以供審查，來判定他們是否有資格繼續同時參與SNAP。

農業部預計，新規一旦落地，共310萬人將不能獲得食物券，為聯邦政府一年節約25億美元開支，而國會預算辦公室則預計這一數字僅是8億。公民團體“孩童優先”（First Focus on Children）預計，7.4%有孩子的家庭將不能獲得食物券。

在限制該項目的努力在去年遭到國會的否決後，特朗普政府一直致力於對該項目的參與資格附加新的條件。特朗普認為鑑於美國強勁的經濟和低失業率，許多美國人並不需要SNAP的幫助。農業部部長索尼·普度（Sonny Perdue）稱，一些州鑽政策的空子，讓不符合要求的人獲得SNAP的利益。

農業部代理副部長佈蘭登·利普斯（Brandon Lipps）表示，現行的法規讓數以百萬計並不需要SNAP的人也佔了便宜。對TANF參與者進行獲得SNAP參與資格的審查，農業部並不需要獲得國會的同意。

但此舉遭到了多方的反對。

民主黨議員戴比·施塔貝諾（Debbie Stabenow）稱：“新規將使得家庭無法獲得食物，孩子們沒法在學校裡吃免費午餐，州政府也更難獲得食物援助。“參議院民主黨領袖恰克·舒馬（Chuck Schumer）則稱：“削減嗷嗷待哺的人的食物來源？這又是我們政府無良的體現。”國會預算辦公室認為新規將會削減貧困家庭的福利，對SNAP的資格審查也任重道遠。

自由派公民團體“美國進步中心“（Center For American Progress）表示，新規將會使那些只有幾千美元存款的人生活更加困難，還會增加州政府的行政開支。