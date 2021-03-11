新紓困案3600元兒童抵稅今夏開始 沒收入家庭也能受惠



(綜合報導)國會剛通過的第三輪紓困新法案，其中一項最受有兒童的家庭關注的是兒童抵稅額(child tax credit)的變更，提高2021納稅年度的扶養子女減免，減輕父母的負擔。6-17歲孩童的稅務優惠，每人提高至3000美元(每月250元)；未滿6歲孩童，每年優惠增至3600美元(每月300元)。

紓困法案新增的稅務優惠，是第一次將年滿17歲的未成年人納入，採所得基礎發放，從個人年收7.5萬或夫妻年收15萬美元開始遞減。調整後總收入每增加1000美元，優惠將減少50美元；這代表個人年收9.5萬美元及夫妻年收17萬美元的家庭，領不到6-17歲子女的3000美元優惠。

因收入較高喪失資格的家庭，仍然可申請每名子女2000美元的免稅額，最高以個人年收20萬美元及夫妻年收40萬美元為上限。

根據紓困法案，這些稅務優惠可全額退稅。根據現行稅法，如果納稅人的納稅優惠超過欠稅額，最多只能領取1400美元退稅金。但根據新法，這些家庭仍然可領取全額3000美元或3600美元退稅。

新法案也讓沒有收入的家庭領取這筆稅務優惠。這是一大改變，因為先前稅法規定，優惠僅適用於至少年收2500美元的家庭。紓困法案也將適用對象擴大為在美國領土居住者。

報導指，如何發放這抵稅金額，仍有待財政部決定。在提議的計畫當中，國稅局最早由7月開始預付這個2021年減稅優惠稅，以每月250元或300元定期發放，今年就能領取全額優惠的一半；剩下一半優惠將在2021年報稅時提出申請。但亦有可能會每季發放一次，那發放日期可能要延到今秋。納稅人亦可選擇不要每月接收抵稅額，而改在明年報稅時一次過用完這個抵稅額。