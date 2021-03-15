新的紓困法案　影響到報稅的細節 張丹丹註冊會計師　與您全面看

（本報訊）總統喬·拜登上週四（11日）簽署了最新的1.9萬億美元新冠病毒救助法案－ “美國救援計畫法案”。有鑒於這個最新的紓困法案包含了各項稅法的變化，並正值是2021年報稅季節 ，稅法頻繁的變化已讓今年的報稅人無所適。波特蘭新聞特意邀請了在本地區執業多年的註冊會計師張丹丹女士， 為大家講解這次最新政府紓困法案中與大家有切身關係的稅務部分。擁有稅法碩士學位的張丹丹註冊會計師，是聯合註冊會計師事務所的創辦人，她對政府各項稅法，瞭如指掌，有多年的稅務經驗，深得到客戶的愛戴。

以下為張丹丹註冊會計師撰稿：

*失業救濟金 （Unemployment Benefits）

該法案規定，2020年收入低於15萬美元的納稅人，前10,200美元的失業救濟金免稅。

如果您2020年有申領過失業金，並且尚未報稅，建議您稍作等候或者做稅務延期處理，等待國稅局及州稅局的最終指引具體如何申報。（截稿前Oregon州還沒有出通知是否會根據國稅局的指引）。 但如已經提交了2020年的報稅表，請您耐心等待，在國稅局和州稅局最終指引出臺以後，酌情處理。如果您有聘請會計師為您申報2020年稅表， 可以和您的會計師聯繫， 為您修改稅表拿回更多退稅。

*紓困金 （Stimulus Payments）

新法案在2021年為個人提供1,400美元的紓困金（已婚納稅人共同獲得2,800美元），另外1,400美元給每個受撫養人。

這批紓困金款項將主要通過直接存款的方式發送，有民眾最早已在本週末收到，接下來將有更多人在未來幾周通過直接存款，或是透過郵寄支票或借記卡形式收到紓困金。

大多數納稅人不需要採取行動，這些款項將是自動發放的，類似於2020年發放的第一和第二輪款項。目前，國稅局官網www.IRS.gov上已經可以通過“Get My Payment”工具查看第三筆紓困金的支付情況。

第三輪紓困金(EIP3)將基於納稅人2020年或2019年稅表，包括去年使用國稅局的非申報工具在IRS.gov上成功註冊的人。如果國稅局已經收到並處理了納稅人的2020年申報表，稅局會根據2020稅表進行計算。

在此為大家提供一個小Tips， 因為第三輪紓困金會根據2019年或2020年報稅的收入而發出這1400元。如果2020年的個人收入超過8萬元、夫妻收入超過16萬元，但2019年的收入比這個數低的話，先不要報稅，或者延後報稅，等拿到了第三輪紓困金再報稅。相反，如果2019年的個人收入超過8萬元、夫妻收入超過16萬元，但2020年的收入卻比這個數低，那這批人要趕快申報2020年稅項，以便及時拿到1400元。

此外，同前兩輪一樣，IRS將自動向那些沒有提交稅表但獲得社會保障退休、遺屬或殘疾福利(SSDI)、鐵路退休福利、補充安全收入(SSI)或退伍軍人事務福利的人發送紓困金。

對於那些前兩輪沒有通過直接存款收到付款的人，這次通常會收到一張支票，或者在某些情況下，收到一張預付卡(稱為“EIP卡”)。第三輪的金額並不會發到第一輪或第二輪已經收到的現有EIP卡金額上。

在此提醒納稅人， 第三輪紓困金是根據2021年美國救助計畫法案批准的，與之前的批出在幾個方面有所不同：

• 對大多數人來說，第三輪金額增加。大多數家庭每人將獲得1400美元，並且包括在稅表上申報的所有擔養人。這意味著一名單身人士將獲得1400美元，而一個四口之家（有兩個受撫養人的已婚夫婦）將獲得5600美元。

• 與前兩輪不同，第三項紓困金不局限於17歲以下的兒童。所有符合條件的家屬將獲得補貼，包括成年的的擔養人，如大學生、殘疾成年人、父母和祖父母。

對於單身納稅人來說，從調整後總收入（AGI） 7.5萬美元開始逐步取消，而對於調整後總收入（AGI）超過8萬美元的納稅人，紓困金將完全取消。對於已婚合併報稅納稅人，紓困金從AGI 15萬美元開始遞減，到16萬美元全部取消。對於戶主來說，將從AGI為11.25萬美元開始遞減，到AGI為12萬美元取消。

*兒童稅收抵免(Child tax credit)

新法案提高了兒童稅務抵扣，並規定納稅人可以在報稅前獲得預付款。新法案規定，2021年的稅務抵扣可以全額返款，17歲的孩子也符合領取資格。

新法案兒童抵扣金額提高到每名兒童3,000美元（6歲以下兒童每名3,600美元） 。如果已婚納稅人共同申報的收入超過15萬美元，戶主收入為112,500美元，個人為75,000美元，增加的兒童減免額度將逐步減少，超過的收入每1,000美元減少50美元。國稅局會預估納稅人的兒童稅收抵免，並每月支付年度金額的十二分之一。付款期限為2021年7月至12月。

新法案同時規定， 美國國稅局必須建立一個線上網址允許納稅人選擇不收預付款，並提供修改預付款的相關資訊。一般而言，納稅人必須在2021年申報所得稅時，將預收的抵免額和實際抵免額進行核對， 並將超過實際金額的預收部分加到收入中。

*所得收入抵免(Earned income tax credit)

該法案還對所得稅抵免做了一定的修改。 從2021年開始，可申請EIC的最低年齡從25歲降低為19歲(如果是學生的話則為24歲)。 同時取消了申請年齡最高65歲的限制。額度的比例提高到15.3%，金額增加。對於某些分居的配偶，可能可以享受這一優惠。投資收入的限制將從3,600美元提高到10, 000美元。暫時允許納稅人使用他們2019年的收入而不是2021年的收入來計算額度。

*兒童和受撫養人額度 （Child and dependent care credit）

該法案對兒童和受撫養人（13歲以下）照顧費用作了修改：2021年，一名符合資格的個人可獲得4,000美元的抵扣，兩人或更多可獲得8,000美元的額度， 抵扣將從家庭收入超過125,000美元開始逐步減少。對於收入超過40萬美元的家庭，額度減少到20%以下。

該法案還將2021年雇主提供的兒童和受撫養人照顧費用增加到10,500美元免稅額。

*帶薪病假和帶薪家庭假期的薪資稅收抵免（Family and sick leave credits）

新法案將最初由《家庭第一冠狀病毒應對法案》(FFCRA)頒佈的帶薪病假和帶薪家庭假期的薪資稅收抵免延長至2021年9月30日。這些稅務抵免為雇主和自雇人員提供了與冠狀病毒相關的帶薪病假、家庭假和病假的補貼。

新法案將家庭帶薪假的額度提高到1.2萬美元。自雇人士合格的家庭假天數從50天增加到60天。因接種COVID-19疫苗而休假的，允許使用帶薪休假抵扣。帶薪病假總天數限制將在2021年3月31日之後重新設定。該抵扣允許501(c)(1)政府組織使用。

*員工保留稅收抵免額 （Employee retention credit）

新法案將員工保留稅收抵免額延長至2021年底。員工保留稅收抵免額允許符合條件的雇主在向員工支付符合資格的工資時申請。根據新法案，員工保留稅收抵免額可用抵消醫療保險稅（Medicare tax）。

*奧巴馬醫療保險抵免額 （Premium tax credit）

新法案還規定， 在2020年因收入增高而獲得過多奧巴馬醫療保險抵免額的納稅人將不用償還超額的保費。 如果已經申報了2020年稅表並需要補回部分抵免額的納稅人， 在等國稅局最終指引下來以後， 可以修改已經申報的稅表並拿回之前需要償還的保費。

*學生貸款 （Student loans）

新法案規定， 2020年12月31日之後2026年1月1日之前免除的學生貸款將不會當成收入來報稅。

其他稅務條款 （Miscellaneous tax provisions）

－新法案將對非企業納稅人業務損失的限制延長一年，至2027年。

－新法案還廢除了第864(f)條，該條允許附屬集團在全球範圍內選擇分配利益。

－新法案規定由SBA提供的經濟傷害災難指定預付款 (Targeted EIDL)不包括在總收入中，並且不會影響稅務抵扣。

－新法案暫緩對多雇主養老金計畫的更改。

最後張丹丹註冊會計師表示，這個新法案中大多數的條款將會在2021年實施，但是其中有兩個條款將影響到2020年的稅務申報，也就是以上已經概述的1）對納稅人10,200美元的失業金的稅收減免 2）取消奧巴馬醫療保險償還預付保險費。

同時她還說，這是她執業十幾年以來，第一次碰到國稅局在稅局高峰期修改現有稅法， 給她和同行業的會計師都帶來了不少的挑戰。 聯合註冊會計師事務所全體同仁正在密切留意與美國國稅局和州稅務局的最新動向，為客戶們持續更新。也謝謝客戶們一直以來的理解和支持。

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