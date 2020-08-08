新疫情模型估計傳播率增10% 每天有2,300人確診 今天確診新增423宗 9人死亡

在今天州長連同衛生局的新聞發佈會中，州流行病學專家西德林格博士指出本州的確診個案回復平穩，但希望見到的不單只是平穩，而是要下降。布朗州長稱她見到有改進的跡象，並特別指出，她未有任何關閉餐館和酒吧的計劃，並公佈新指引，辦公室內要戴口罩。

西德林格博士指出，陸續接到醫院報告床位數目足夠，他說目前本州的確診率是6.2%，這表示，病毒在全州仍然普遍存在，並且對每個人來說都有風險。而目前的傳播率是1，這表示每一名確診者都會將病毒傳給另一個人。

西德林格博士介紹了按目前情況，推算下月有可能出現的疫情發展模型：

第一．如病毒傳播速度沒變，估計每天新增確診個案將會穩定下來，約1,000宗，而嚴重確診個案會由目前的17宗增到19宗。

第二．如病毒傳播速度減慢10%，估計每天的新增確診個案有300宗，而每天的嚴重確診個案為9宗，每一人會傳染0.75人，所以疫情曲線將開始回落。

第三．如病毒傳播速度增加10%，則每一人會傳染1.3人，估計每天的新增確診個案為2,300宗，而每天的嚴重確診個案為32宗。

在新聞會中，州長承認她應該更早推行全民戴口罩的政策，因為清楚看到戴口罩有助減低病毒傳播率。所以今天州長再宣佈，在辦公室內工作的人士均需在辦公時間內戴口罩。

州長指，在檢查全州超過3,600家酒吧和餐館中，發現有93%均符合戴口罩和保持距離的規定，所以她目前沒有任何需要酒吧和餐館再次關門的計劃。

說到在監察名單內的10個縣城，Lake 縣已被除名，其餘的9個縣，包括麥魯瑪縣，如仍未有任何進展，有可能會退一步並加強限制。這意味著，如麥縣真的要加強限制，或返回「居家令」，卡加瑪士縣和華盛頓縣也需同步走。

最後州長提醒所有州民，我們要學習與病毒一起生存，這就是說要繼續保護自己：戴口罩、保持距離、避免出席大型聚會及緊洗手。



今天新增確診數字又再飆升至423宗，個案遍及全州36縣的其中26縣，單在麥魯瑪縣的已有110宗，其它較高的有華盛頓和Umatilla縣各增53宗，Marion 縣47宗，Malheur 和Morrow縣各增21宗，Yamhill 縣17宗，卡加瑪死縣16宗等。

而今天新增的9宗死亡個案，分別來自9個不同的縣城，死者年齡由75歲到94歲，全部都是長期病患者。

截至今天（7日），全州總確診人數有20,636，總死亡人數348。