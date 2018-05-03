新版醫療卡陸續寄發　新舊卡交替階段 提醒老人小心受騙

（綜合報導）全新的聯邦醫療保險卡(Medicare card，俗稱紅藍卡)已陸續寄出，這是政府花了一年時間改變識別5,900萬名受益人的方式。俄勒岡州的收益人是第一批收到新卡的。民眾無需申請也無需繳納任何費用，政府會將新卡陸續寄至民眾在聯邦社會安全署登記的地址。如果位址有變，需要到社會安全網站更改。

雖然舊的聯邦醫療保險卡被替換，但民眾享有的醫療保險不變。據聯邦醫療保險官方網站消息，為保護個人資訊，新卡上沒有社安號碼，也沒有性別及簽名欄，卡上只會顯示姓名、新的受益人號碼，這號碼是以隨機選取的數字、字母組合，取代目前的社會安全號碼。以及Part A及Part B的有效日期。儘管個人資料不會打印在新卡上，但聯邦貿易委員會(FTC)提醒，還是應該好好保存新卡，否則該卡仍有可能被別人冒用。

另外，為免舊卡流出仍可能被不法分子竊取身份信息，收到新卡者應毀掉舊卡，立即換用新卡。此外，由於新卡轉換期間，好可能讓不法之徒有機可乘，趁機作案。

聯邦醫療保險與醫療補助中心（CMS）表示，愈來愈多老人成為身分詐欺的受害者 ，自2012年至2014年，此類案件增加約24%，2014年登記有案的達260萬件。並警告，新卡轉換很可能讓不法之徒有可趁之機，騙徒可能打電話給受益人，要求他們提供個資以便郵寄新卡，因此接到這類電話，務必不要提供任何資訊。

騙徒的作案時，打電話給長者，表示會協助長者更換醫療卡，並要求他們提供個人資料，或要求提供銀行轉帳訊息，以便郵寄新卡。而結果是長者存在銀行帳戶內的錢全被提光。

CMS提醒大家：醫療局及社安局，都不會打電話要求長者們告知紅藍卡號碼，因此接到這類電話，務必不要提供任何資訊。醫療局及社安局都只會是通過信件來通知相關信息，如果有電話打來，一定是騙子，務必警惕。

CMS呼籲，由於新卡即將寄出，持有紅藍卡者，務必確認郵件地址是否正確，如果搬家或地址改變者，應上網到社安局網站更新，或打電話到(800)772-1213更改正確地址。此外，如果聽到鄰居朋友已經接到新卡時，也不需要驚慌，因為雖然住在附近，但每個人卡片抵達時間會有不同。