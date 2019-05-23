新數字顯示　大波特蘭地區房價有回落　

（本報綜述）根據美國房地產網絡公司Zillow最新發表的數字，大波特蘭地區在二月份的房屋中位價已到頂$399,300，之後房價已現些微回落，到上月，中位價是$397,400。

雖然價位有回落，但仍較去年同期高出3%。

今次是Zillow 公司自2012年二月以來首次錄得房價下調的紀錄。

根據全國房地産經紀人協會（NAR）的數據，4月份美國成屋銷售量較3月下降0.4%，經季節性調整後的年化率爲519萬套。與2018年4月相比，銷售下降了4.4%。這已是連續第14個月下降。

根據Zillow 的報告，全國大部份地區的房價均慢步下調，但房市熾熱的西岸城市，包括南加州、三藩市灣區和西雅圖等地區的房價下調速度較波特蘭快。

Zillow經濟學家Skylar Olsen 表示，房價下調是早前房地產泡沫的後遺症，泡沫爆破後出現蕭條，跟著快速反彈，而反彈後的房價卻是超出正常買家的負擔能力。Skylar 再指出，當大家在談論房屋的可負擔性時，市場上卻出現房屋供應根本追不上需求的情況。買家眼見一房難求的時候，出價戰就自然是搶得好單位的手段，最終令到房價被愈推愈高。目前波特蘭市的房價高出泡沫爆破前的最高價近35%。

目前大波特蘭地區的房屋市場，銷售情況減慢，市場上的房屋存量有增，房屋待售的日子亦較前長了。

來自俄勒岡大學的經濟學家Tim 指出Zillow 的報告與其他的指數吻合，大波特蘭地區房價升幅已放緩。

房價放緩對一些準備買屋又難有頭款的買家來說似乎是個好消息，但在波特蘭的不同地區，情況都有差別。在房價較低的地區，房價仍繼續在升；至於高尚住宅區的房價，房價下調幅度較大。

據本區的房地產網MLS最新的報告，本州本地售出房屋的平均價位在405,000元，與一年前的數字相若。而成交量較去年同期下降4.5%，待售日期則較同期的多出11天。