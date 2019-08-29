新學年開始 麻疹疫情在波特蘭兩個縣陰魂不散

（本報綜述）快樂的夏天假期已經結束，彷彿聽到了上課鈴響一樣，波特蘭各學區的孩子們陸續回到學校上課。不過，在上課鈴響起的同時， 麥魯瑪縣和克拉卡馬斯縣(Clackamas)卻拉響了麻疹警報鈴。

俄勒岡州衛生局稱，今年俄勒岡爆發過三次麻疹疫情，最近一次的麻疹爆發始於麥魯瑪縣和克拉卡馬斯縣，感染的9個人全部沒有注射過疫苗。現在這些孩子被隔離在家裡，但感染病例數隨著學校開課，隨時有可能會被突破。

到目前為止，今年俄勒岡州已經發生了23起麻疹病例。這是自1991年後確診麻疹最高的一次，當年俄勒岡州確診麻疹病例近100起。

麥魯瑪縣衛生官員呼籲父母確保自己的孩子已經註射了麻疹、流行性腮腺炎和風疹方面的疫苗。特別是麻疹，孩子感染後的一個星期將非常痛苦，且又容易傳染給其他人。

根據法律規定，在俄勒岡州上托兒所或學校的孩子必須接種脊髓灰質炎，肝炎和百日咳以及其他感染的疫苗。

麻疹是一間非常嚴重的疾病，其症狀包括流鼻涕，咳嗽，重燒和全身皮疹。不太常見的並發症包括永久性聽力喪失，失明，肺炎和潛在致命的腦部感染。

衛生局一再強調麻疹疫苗的安全性，鼓勵家長帶自己的孩子注射疫苗。注射過麻疹疫苗的孩子，除了能保護自己免受直接感染麻疹，還能保護自己的兄弟姐妹免受間接感染。

據了解，早在2000年，麻疹曾被宣佈在美國消滅。但並不意味著這種病毒在世界範圍內被根除，與旅行相關的活動仍然可能將病毒帶回美國境內，並令到麻疹再度爆發。今年，美國30個州中有超過1,200起麻疹感染，專家們認為，到2020年，疾病控制中心將被迫取消美國的麻疹已經消滅的說法。