新季市場召回受污染牛肉

（本報綜述）俄勒岡州衛生局日前宣布，新季市場（New Seasons Market）將召回在其三家商店的肉類櫃檯出售的鮮碎牛肉，因為它可能被大腸桿菌污染。

召回的鮮碎牛肉分別位於在North Lombard，North Interstate和Cedar Hills的新季市場銷售。該產品具有5％，10％和20％的脂肪含量，並在銷售前在商內進行絞碎。涉及的商品是10月19日至10月23日之間出售的。俄勒岡州衛生局建議在這些日期之間在新季市場購買了鮮碎牛肉的客戶要立即將其丟棄，千萬不要食用。

俄勒岡州衛生局週日稱，在大波特蘭地區，已經有三人食用了在新季市場購買的鮮碎牛肉後，感染了大腸桿菌。這些人正在從疾病中康復。

根據俄勒岡州衛生局的說法，大腸桿菌經常會帶血便，導致腹瀉。儘管大多數健康的成年人都可以在一周內完全康復，但有些人會出現溶血性尿毒症綜合徵（HUS）的腎衰竭。這種病最有可能發生在幼兒和老年人中，並且可能導致嚴重的腎臟損害甚至死亡。

經檢查，三名患者均存在相同的大腸桿菌，可能有更多的人會感染。新季市場稱，已經暫停出售鮮碎牛肉，並積極配合相關部門調查大腸桿菌爆發的原因。

俄勒岡州衛生局認為，食用該產品但沒有生病的人不需要做任何事情，如果您在食用該產品後出現腹瀉，應馬上求醫。