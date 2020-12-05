新增確診激增 今天再現新高2176宗 30人死亡
（本報綜述）今天（4日）本州的新增確診和死亡數字均破紀錄，分別是2,176宗和有30人死亡，州長對此表示震驚，並指出本州目前正處於全面陷入危機的邊緣。
對上一次的最高紀錄是一星期前的1,669宗，而最高死亡數字是周二的24人。今天破紀錄的數字已令到全州總確診人數破8萬，死亡人數破千。
根據州衛生局發佈的最新疫情模型，在聖誕節前夕，單日新增的確診病例會增到2,000宗，這是在州民在感恩節假期前後的日子裡遵守公共衛生準則，保持小型社交聚會並戴上口罩情況下的數字。
根據這模型，截止11月19日，本州的新冠病毒傳播率是1.25，即一人可將病毒傳給超過一個人。以這傳播率下去，可能會引致爆炸性的感染數字，到12月24日，可能情況變得更糟，每天的新增確診數字會有2,000到2,700宗，需住院的確診者每天將增至110人。
該模型的預測證實了州衛生官員和布朗州長數週以來的言論–俄勒岡州正朝著具有挑戰性的2020年底和2021年初邁進。目前本州平均每天有1,300多例，近550人住院治療。醫療機構已積極地為接收激增的新冠病人做好準備。按模型的預測，到聖誕節前夕，每天可能有75到110例重症病例，可能導致有更多人需延長住院時間或甚至死亡。
在周五的新聞會中，州長為民眾帶來了疫苗即將到步的好消息。州長說，我們雖然看到隧道盡頭有光明，但距離真正到達光明地帶還有一大段路程。所以州長強調，我們還不可鬆懈，要繼續緊守防疫的措施，特別是當大家看到目前有愈來愈多的確診和死亡人數。
州長說：我明白，在過去的10個月大家都很累了，這些犧牲都是真實的！她感謝緊守防疫規例的州民。
至於疫苗方面，首批為數107,000劑的疫苗將於15日運到，另外有40,950劑亦將於22日運到。這首批約148,000劑疫苗，將優先為醫護人員和在醫療機構，天天接觸病人的員工接種，接著是長期護理院的住客和工作人員；到第二輪，就會集中給予高危群組和前線工作者。
衛生官員表示，疫苗需分兩次注射，相隔時間約3到4個星期，要看是那家藥廠的出品。州衛生局長艾倫表示，本州將於12月29日收到119,540劑，是用作在1月進行的第二次注射。
州流行病學家西德林格指出，任何人士在感恩節期間感染病毒，就可能會在今個周末開始見到有病徵。官員們都嚴陣以待，等候數字出籠，估計下星期的數字將可顯示到今個感恩節的情況。西德林格要求民眾在即將到來的聖誕和新年假期，也要注意安全，避免一些危害健康的行為。他特別指出，醫院目前的病床，大部份已被新冠病者所佔用；如您在下星期跌傷需住院治療也恐怕沒有床位了！
在今天公佈的新增確診病例中，有過100宗的分別是麥魯瑪縣388宗，華盛頓縣319宗，馬里恩縣188宗，卡加瑪士縣176宗，Jackson縣172宗，Deschutes 縣129宗，Lane縣127宗。30名死者，年齡分別由52歲至96歲。
今天住院人數較昨天少了2人，共557人；有115人需住監護病床，這數字比昨天多了6人。
全州總確診人數共81,437人，死亡1,003人。