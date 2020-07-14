新增確診數字再刷新　今天有389宗及6人死亡 世衛證實病毒確實可透過空氣傳染



俄勒岡州今天389宗的新增確診數字再刷新紀錄，新增6人死亡也是少見的多。

至今，全州累計的確診有11,188宗，累計死亡人數已增至230。

新增的確診病例主要來自：麥魯瑪縣86宗，Umatilla 縣55宗，Marion縣47宗，華盛頓縣46宗及Malheur 31宗。

至目前，需住院的確診病人佔總確診人數的10.5%，共1.162人。而現時住院的確診和懷疑確診這共有192人，其中有59在加護病房和25人需要使用呼吸機。

州衛生局稱，最近的數字顯示，減染新冠病毒的民眾有上升的趨勢，單在本星期，新增的確診病例已有1,910宗，這比上星期高出51%。衛生局指出，數字大增主要原因是病毒正在社區傳播，在加上一些工作場所的群體減染。

世界衛生組織WHO在7日公開承認，有證據顯示，新冠病毒可存在於空氣中。而之前，WHO堅持病毒主要透過飛沫傳染。現改口，指在人多、封閉和空氣流通不好的室內環境，不能排除空氣傳播的可能性。

在6日，有來自32國的239名科學家，向世衛發公開信，呼籲WHO正視新冠病毒可透過空氣傳播一事。隔一天，WHO就召開記者會回應，承認的確有證據顯示新冠病毒可透過空氣傳播。

空氣傳播的另一個名稱是「氣溶膠」（英文：Aerosol），指的是懸浮在空氣裡的微粒，肉眼看不見。而病毒可能吸附在微粒上，雖然看起來生存時間短，卻可穿透呼吸系統直接進入人體，而。傳染範圍也比飛沫傳染要大。

飛沬傳播是近距離的直接傳染，當人說話、打噴嚏或咳嗽過程中，產生的大粒徑（大於5微米）的分泌物。基本上飛沫可擴及的距離約為1公尺。如果飛沫中含有病原體時，就會增加人體感染的機會。

WHO表示，未來的研究將朝這方向走。目前防疫建議仍是：戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

科學家指出，目前新冠肺炎主要還是以飛沫傳染為主，雖然要提防空氣傳播的可能性，但也不必過度恐慌。