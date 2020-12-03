新增確診再繼續破紀錄　死亡人數已過900大關 CDC調查顯示一半俄勒岡人感到焦慮和沮喪

（本報綜述）今年的節目歡樂氣氛就已被這每天在飆升的數字蓋過了，究竟何時我們才能走出這困局，回復正常呢？相信不少人都在問這問題，並且精神上受到極大受的困擾。

根據美國疾控中心CDC在7月進行的一個調查結果顯示，有一半回應調查的俄勒岡州州民對這疫情感到沮喪或焦慮，而本地官員們擔心這個數字還會繼續上升。

俄勒岡州衛生局局長艾倫博士指出，感到沮喪或焦慮的州民比率：在初秋時開始稍有下降，但到疫情暴增開始再次上升。

在一個新聞會上，艾倫博士表示，本州將「行為健康」視為疫情大流行附帶的損傷。他說：“我們知道有很多傷亡事件是完全與病毒無關的，但病毒卻損害了他們；這包括摧毀了他們的生計、住所甚至是情感健康。他們的身體雖然從未受到病毒的攻擊，但他們的損失卻很嚴重。”他更指出，自疫情大流行開始以來，酒精和大麻的銷量幾乎翻了一番；民眾對住屋和食物供應的需求幾乎增加了兩倍。

艾倫博士由提到，“有些人在聽到這些數據後，認為這證明了為什麼我們應該放棄一些集體的責任來彼此保護，就算要暫時減少正常活動或重新思考珍貴的傳統，如感恩節大餐等，也是必需的。但現實是，當病毒肆虐時，一切都變得不正常，常生活大受影響，如購物，與朋友共進晚餐，鍛煉身體等的接觸，都可能使您生病。

艾倫說，各州官員正試圖在預防和實際情況之間找出一個平衡點。

在疫情初期，當大家要居家避疫時，民眾多還是聽話的，在家學習煮食的功課、將一直想收拾的甚至是修整的計劃付諸實行，一家人多了相處的時間；但大半年都過去了，情況仍未有改變，學生仍未能回校上課，家中的孩子和父母爭相使用電腦和各自需要寧靜能獨處的空間，這一切都使家中各人重新適應新的生活習慣，焦慮和沮喪是在所難免的。

每年最開心的11月和12月，今年也可能歡樂指數大不如前，民眾還是要為自己找出一條「生」路，學會適應和找些能令心情變好的事來做吧！或可以早點在家擺放聖誕樹，掛上漂亮的燈飾，為家人平添一點節日歡樂氣氛，抵擋煩悶！

每年在波特蘭市先鋒廣場豎立的聖誕樹，上周已亮燈了，似乎為蕭條的市中心帶來了一點點的希望！