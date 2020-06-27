新增確診今天有250宗　新增死亡有5人



（本報綜述）今日州衛生局公佈本州的新冠疫情數字，都是較嚇人的，新增確診有250宗，這已是第二高的單日數字；而新增死亡有5人。截止26日，本州確診總數為7,818，而死亡人數已增到202人。

在10日前，本州出現最高的單日新增確診數字278宗，這主要是因為Union 縣的一所教會所致。而衛生局對今天的數字並沒有發表任何解說，但表示，州民應準備在未來三星期內看到確診數字會大大增長，估計由900到4,800宗。

今天有最多確診病例的分別是：麥魯瑪縣61宗，華盛頓縣39宗，Umatilla 縣22宗，Marion 縣18宗，卡加瑪士縣17宗。

據報導，未能控製到病毒傳染的主要原因是，全州有三分之一的確診病例未能追踪到病源。在6月15至21日的一星期中，全州最多人口的大波特蘭地區的三縣，未能追踪到病源的，在麥魯瑪縣有45%，華盛頓縣有34%，卡加瑪士縣有42%。

由疫情一開始至目前的確診數字：麥魯瑪縣共有2,028宗，Marion縣有1,400宗，華盛頓縣的1,214宗。

州衛生局表示，他們留意到疫情的傳播已連續四個星期在增長，並提醒州民，新冠病毒已在社區中與我們共存，我們必須要做好防護的工作，阻止病毒傳播，特別是在重開加上天氣回暖的情況下。

國慶節即將到臨，一群人一起燒烤，一起燃放煙火，可能是可免則免的活動，但還是要謹記勤洗手，與人保持六呎距離和戴口罩。