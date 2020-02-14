新型冠狀病毒疫情延燒　如何防範自保？

近月來，打開報章或是網絡，幾乎全都是有關新型冠狀病毒疫情的訊息，有真有假，而專家強調，擁有正確觀念對民眾來說是最好的自我保護方式。雖說在俄勒岡州受此病毒入侵的機會少，但隨著不少在過去幾星期到內地過春節，並於近日回到美國的家中。對懂得尊重別人的人士，都會先選擇留在家中自我隔離最少14天。當然也不能排除有人罔顧他人安危，仍到處跑。在這裡我們收集了一些資訊，向大家介紹一下，讓大家都了解基本的衛生常識，從而懂得自我保護。

專家指出，要預防肺炎及呼吸道傳染病，民眾必須時刻保持良好的個人及環境衞生，包括：

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

摸眼、鼻、口？洗手先!

口罩可抵擋外來飛沫，或防止自己的飛沫對外抗散，但更大的感染風險，其實是來自自己雙手。無論工作、做家務、做運動，甚至進食，都要使用雙手，因此難免會沾上不同的細菌和病毒，若未經清潔便觸摸眼、鼻、口，新冠肺炎病毒便有機可乘入侵身體。

大家常說要勤洗手，但到底如何才算「勤」？醫生表示，「有多勤洗手其實不是重點，而是當自己的手有可能受感染，如觸摸過外來物件而不肯定是乾淨的話，就必須洗手後才可接觸自己的眼、鼻或口；反過來說，即摸眼、口、鼻之前，必須洗手。」

酒精可殺病毒

香港衛生署網頁指出，如無明顯污垢，可用酒精搓手液搓手代替洗手，病毒表面的膜由脂肪造成，而酒精可溶解油脂，故能殺死或者抑制病毒。加上酒精可以揮發，毋須再用水洗，故可作為洗手的替代方案。但許可話，洗手始終是首選方法，因梘液除可殺菌外，流動的水亦很有效帶走污垢及黏附於污垢表面的細菌病毒。

洗手也有學問，不是隨便用水沖一下就算乾淨，以下是正確洗手的五部曲：

1. 用水弄濕雙手

2. 加入梘液，揉搓雙手最少20秒 (手掌 > 手背 > 指隙 > 指背 > 拇指 > 指尖 > 手腕)確保有20秒的建議，唱完兩次生日歌 Happy Birthday to You)

3. 用水沖洗乾淨

4. 用抹手紙抹乾雙手

5. 再用抹手紙關上水龍頭

而指甲罅隙易藏污垢，留長指甲、Gel甲更會增加清潔難度，建議考慮剪掉為佳。

專家認為消毒噴霧不可取，其當中的成分或殘留在手上，如接觸眼、鼻、口時，會刺激或者傷害自己；如成分濃度太低，能否殺菌也是一個疑問。至於消毒濕紙巾同樣有殺病毒功效，但由於未必可接觸到手部全部罅隙，故效果不及酒精搓手液。

食維他命 抵抗力大增

預防新型肺炎，除了要注意個人及家居衛生，提升免疫力也同樣重要。如免疫力夠強的話，即使接觸到病毒也未必受感染。要提升免疫力，飲食是最有效的方法之一。

針對免疫系統，營養專家表示維他命A、C、D及E都同樣重要。

維他命A具有抗氧化作用，並可增加白血球的產量，增強呼吸道的黏膜組織健康以抵禦病菌，可減低患呼吸道疾病風險。多食用Beta胡蘿蔔素豐富的食物，身體便會製造維他命A，例如深綠色菜葉蔬菜、橙色蔬果等。

維他命C可助抵抗自由基的損害，同樣能夠增加白血球產量以維持免疫系統。但要留意：由於維他命C易受熱力破壞，要留意食物烹煮方法。建議可多吃士多啤梨、奇異果、木瓜、西蘭花、芥蘭等。

維他命D則夠活化T細胞，以殺滅入侵的細菌病毒，有助減低患急性呼吸道感染風險。平時可多曬太陽讓身體製造維他命D，若這段期間較少外出，建議可多吃三文魚、吞拿魚、經太陽曬過的蘑菇、添加維他命D的奶類製品或豆漿。維他命E也有抗氧化和幫助製造白血球的功用，可從果仁、五穀類和菜油中吸收得到。

除了維他命之外，屬於不飽和脂肪酸的Omega-3也有助身體製造白血球，鞏固免疫系統，維持細胞膜健康，減低發炎風險，可選擇魚類、牛油果、奇亞籽、果仁等食物。

飲足夠的水分也相當重要，因為水分足夠才可保持上呼吸道黏膜濕潤，令細菌病毒較難入侵，建議每日飲8至12杯水。值得注意是不應等到口渴才喝水，因為這代表身體已缺水，宜因應身體活動及時補充水分。

除以上法則，專家提醒大家保持身體健康的一些重點：要注意均衡飲食，盡量採用新鮮食材。避免經常食用高脂肪和高糖食物，因為會影響腸道中益菌和壞菌的平衡，若益菌長期不足，亦會使免疫力下降。最後要有適當運動及充分休息，也有助提升免疫力。

認清口罩底面 保護自己

武漢肺炎來襲，令到口罩嚴重缺市，在亞洲地區如中國、香港，甚至是台灣都是人人都帶口罩出外的，但美國的衛生局則不建議沒有病的人士帶口罩，他們建議有發燒或病徵的人士才佩戴外科口罩，以防傳染他人。

人人都只知道外出時應戴上外科口罩保護自己，但是使用上卻有不少疑問產生，如何戴才正確？何時要更換一個新的呢？

首先了解一下外科口罩的3層設計。

一般外科口罩有3層設計，外層用作抵擋飛沫，中層是過濾層，內層有吸水功效，讓戴口罩者感覺較舒適。因此，使用者應正確佩戴口罩，不可底面反轉，否則會使擋飛沫的功效大大減低。如果口罩有顏色，顏色應向外，若底面都是白色的，就要留意有鼻位鋼線一方向上，展開口罩的風琴位應向下，以及掛耳橡筋應連接於口罩向外的一方，以這幾個原則去找出正確佩戴方向。

口罩濕掉應更換

至於何時要換，這是沒有一定時間的，反而取決於口罩的狀態而定，例如去過人多的地方，有人咳嗽，外層已染上飛沫『濕晒』，就應更換；或者內層被自己的口水弄濕感不適也應換掉。不少人會問除下口罩吃飯之後，可否再戴上？其實是可以的，不過要好好處理脫下的口罩，將接觸口鼻的一面向內對摺，然後放入信封內收好，吃完飯就可再用，但當然，如果供應充足，換一個是最好的。

正確使用口罩

口罩具有阻隔液體與飛沫微粒通過的功能，較為常用的是外科口罩。若外科口罩佩戴得宜，能有效預防經飛沫傳播的疾病。

凡呼吸道受感染的患者、需要照顧呼吸道受感染患者的人士、或在流感大流行／高峯期時進入醫院或診所的人士，都應佩戴外科口罩，以減低疾病傳播的風險。

佩戴外科口罩要注意的事項 ：

(a) 選擇合適尺碼的外科口罩，兒童可選擇兒童尺碼。

(b) 佩戴外科口罩前，應先潔手。

(c) 要讓外科口罩緊貼面部：

(i) 大部份外科口罩由三層物料組成，外層防液體飛濺，中層作為屏障阻擋病菌，內層吸收配戴者釋出的濕氣和水分。口罩如沒有上述功能不能預防經飛沫傳播的疾病，所以並不建議使用。一般而言，有顏色／摺紋向下的一面向外，有金屬條的一邊向上（如圖一）。把橡筋繞在耳朵上，使口罩緊貼面部。

(ii) 拉開外科口罩，使口罩完全覆蓋口、鼻和下巴（如圖三）。

(iii) 把外科口罩的金屬條沿鼻樑兩側按緊，使口罩緊貼面部（如圖四）。

(d) 佩戴外科口罩後，應避免觸摸口罩。若必須觸摸口罩，在觸摸前、後都要徹底潔手。

(e) 卸除口罩時，把口罩的橡筋從雙耳除下。在卸除口罩時，應盡量避免觸摸口罩向外部份，因這部份可能已沾染病菌。

(f) 將卸除的外科口罩棄置於有蓋垃圾桶內，然後立即潔手。

(g) 適時更換口罩。一般而言，外科口罩不可重複使用。另外，口罩如有破損或弄污，應立即更換。

勤加清潔雙手

現時外科口罩短缺，可以怎樣做？有不少人會轉而購買N95口罩，也有部分人為求徹底隔絕病毒，會選擇高規格的N95口罩，但醫生提醒N95保護性反不及外科口罩，問題不是其過濾性能，而是與面部的貼合程度不如外科口罩，令防菌效能大減。

如果真的沒有口罩，惟有在其他個人衛生方面做得更充足，例如避免用手接觸眼、口、鼻，勤加清潔雙手。如只用水流沖走細菌，一些細微位未必清潔得足夠，務必使用洗手液。如沒有明顯污漬，亦可用70%至80%酒精搓手液清潔雙手。

在網絡上，有不少教導民眾自製酒精搓手液或是酒精噴霧，在此提醒民眾切勿製作酒精噴霧用來噴衣服、家居物品等，因為如果空氣不流通，又不停噴來消毒，容易引起火災，故清潔家居物品應使用不易燃的清潔劑，如1:99漂白水等，以消毒殺菌。