新冠肺炎已被列為美國人的第二號殺手



（綜合報導）新冠肺炎是一種由新型冠狀病毒引起的疾病，正在肆虐全球各地，每天的確診和死亡數字都未有停過，在某些州受感染甚至死亡的個案更不斷在升。

直至截稿前，全美國的確診數字已近39萬人，死亡人數有14,400多。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2017年全美有647,457人死於心臟病，是美國的頭號殺手；而第二則是癌症，死亡數字達599,108人。若將這數字除以365日，答案就是美國每天因心臟病或癌症而死亡的平均數字。

正如在2017年，美國平均每天有1,774人死於心臟病。有1,641人死於癌症。但剛出現不久的新冠肺炎，亦已成為國民每天主要的死亡原因。

根據健康指標與評估研究所（IMHE）的一項分析，單在4月4日就有有1,755人死於新冠肺炎，這可推論這病毒已成為美國人的第二號殺手。許多健康專家認為，如果情況持續，它將於短期內成為美國人死亡的頭號殺手。

當然這些數字每分每秒都在變，而且不同州的情況也不一樣。例如俄勒岡州，至目前來，新冠肺炎是本州第七個導至州民死亡的因素；至於華盛頓州則是第三個。預期在各州甚至整個國家的新冠疫情達到頂峰後，死亡數字就會開始一直下降。