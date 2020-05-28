新冠病大流行造成了本州27億元損失



上周三，州的經濟學家放發了一則意料之內的壞消息，因為新冠病大流行，預計本州的收入比當前預算週期的預期少了27億美元。

州長之前亦已估計本州的收益將較預期少了30億，並要求州政府各部門提交一個削減17%子開支的計劃。

截至上周，本州已有近40萬州民申領失業救濟金，這已令州政府在個人所得息稅方面損失嚴重，佔了27億元的一大部份。

經濟學家還預計公司所得稅，博彩收入和新公司註冊等方面的收入亦勢將下降。

除了當前的預算週期外，經濟學家預計2021-2023年預算週期的收入將減少44億美元。

州經濟學家指出，今次是俄勒岡州自1939年有紀錄以來出現最大的經濟衰退，但估計衰退期會較短，可能約五年後經濟才會回復正常。他們估計，在未來五年，本州將共損失105億元，這個龐大的赤字將令本州在教育、醫療、執法和社會福利方面的經費遭到大幅削減。

布朗州長在上周發出的一份聲明中表示，最新的州政府收入預測說明了放在我們面前的是極之艱難的抉擇。民眾都要準備好勒緊褲頭。州長指，她正與州領袖們商討保留重要的服務，並為削減預算做好準備。同時州長亦會向聯邦政府要求更多的援助資金。估計布朗州長將於日內召開特別會議。

本州經濟雖在黑暗中，在過去強勁的經濟下，到目前俄勒岡州政府仍有17.5億元儲備金，這將由州議員決定如何花費這筆金錢。

有議員表示，保護最脆弱的州民和教育將會是優先照顧到的範圍，接下來是保護公眾健康和安全。

眾議院議長蒂娜·科特克(Tina Kotek）表示，幸運的是，本州的財政狀況比大衰退開始時要好得多。在擁有強大儲備下如能及早行動，應可避免對經濟造成進一步的損害。她還相信，加強公共基礎建設將有助促進經濟發展，並使人們重回工作崗位。她說：俄勒岡州將可渡過今次的挑戰，並在不久的將來再次起飛。