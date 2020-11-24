新冠疫苗要來了！何時到你接種?
(綜合報導)新冠疫情仍然嚴竣，今天俄勒岡州的新增確診病例有1,174宗，6人死亡。有最多新增確診縣城：麥魯瑪縣254宗，華盛頓縣225宗，馬里恩縣120宗，卡加瑪士縣116宗。全州總確診人數有66,333，總死亡人數826。
美國國家科學院、工程院和醫學院已經制定了一項公平分配的計畫，該計畫被疾病控制中心（CDC）的免疫實踐諮詢委員會用作框架，該委員會很快將對某些美國群體何時能夠獲得疫苗做出最終決定。
這個過程可能很快就會開始。預計第一批新冠疫苗將於下月獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准，在不超過24小時內開始向美國各州分發。
第二批疫苗可能在兩周後獲得授權。預計12月將有足夠的疫苗供應2000萬人，2021年將有更多疫苗供應。
第一批的受益人群將是“前線”人員，即那些冒著生命危險照顧病人、保障社會安全的人。這包括一線醫護人員、急救人員、清潔工和救護車司機。在一般人群之前還有三個優先群體。全體普及疫苗，可能需要長達一年的時間。
預計疫苗分配如下：
第一階段A：一線醫護人員；救護車司機；清潔工和急救人員。
第一階段B：那些有潛在疾病，患新冠風險非常高的人群；65歲以上，有兩種或兩種以上慢性疾病，住在集體生活設施中的人。
第二階段：所有年齡在65歲以上的人；教師；兒童護理工作者；那些有潛在疾病，患新冠風險非常高的人群；監獄或看守所裏年齡在65歲以上的人。
第三階段：年輕人；兒童；以及在酒店、銀行、高等教育、工廠工作的人群。
第四階段：剩餘所有人。