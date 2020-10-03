新冠疫情新形勢　大學開學感染多

（本報綜合）近日的單日確診數字顯示本州的新冠疫情有再度上升的趨勢。州衛生局公佈，今天有314宗新增確診個案，其中有66宗來自華盛頓縣，麥魯瑪縣則有59宗。

同時州長將Benton 和Clatsop 縣連同Malheur縣放在目前監察名單內，Malheur 的傳播速度非常快，和未能追蹤到病源。

在今天的數字中Lane 縣有39宗，主要原因是俄勒岡大學開學，不少學生都入住學校宿舍和附近的房屋，年輕人經常聚集一起，也不願意戴口罩，所以感染率也較高，確診個案上升。

州衛生局認為全州整體確診上升是與勞工節假期有關。同時衛生局也呼籲今年的萬聖節，民眾要盡量避免拍門拿糖的活動，因為將手放入桶內拿取糖果時，就有可能會感染病毒。衛生局建議最好能與一些經常在一起的人士，一同在家看看電影、雕南瓜或舉行網上服裝比賽，又或走到街看看鄰居的萬聖節佈置等就好了。如打算穿著服飾的話，最好選擇一些可以戴上口罩的，因為就算服飾有遮面，也不可能保護你免受新冠病毒感染。

今天州衛生局公佈了新一輪的疫情模型，今次包括了因山火爆發，病毒檢測大幅下降的時間。新的模型是按每天4,500個病毒檢測來計算，官員亦強調今次的模型是有病毒檢測的不確定性存在。

樂觀型：假設9月5日確診個案增加了5%，但將9月15日之後所增加的確診數字歸因於檢測的下降。 到10月22日，“新確診病例將從680增加到800宗，每天約有270宗確診。 嚴重的病例（需要住院治療）將增加到24宗，傳播率將是1.04，這意味著一名感染該病毒的人會將其傳播給一名以上的人。”

中度型：假定由9月5日起確診個案增加了7%，但將較少的新增確診歸因於傳播率增加。“到10月22日，每日新增確診會有120宗，1宗嚴重病例，傳播率達到1.12。根據9月24日之前的新冠疫情數據，該模型與實況吻合：整個5月的病毒傳播率持續增加，接著病毒傳播率開始下降至7月尾，到8月確診個案下降”。

悲觀型：假設9月5日之後的傳播率增加了10%，並將確診飆升歸因於傳播率的提高而不是缺乏檢測。“到10月22日，將有大約900宗新感染個案和每天約300宗新增確診個案，其中有8宗屬嚴重病例，傳播率為1.17。”

截止今天（10月2日），全州累計確診有34,163宗，死亡共有563宗。