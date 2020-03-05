新冠疫情影響下　本州經濟前景不明



（本報綜述）在新冠疫情陰霾濃罩下，專家指俄勒岡州一直上揚的經濟增長情況可能會停下來。經濟學家說，對前景的不確定性，可能足以傷害企業和消費者，無限期地阻礙投資和消費，更使整個經濟陷入低谷。

在全國範圍，包括俄勒岡在內，疫情對健康的影響相對較小，但經濟學家警告稱，如果工廠因為工人留在家里而不生產，那麼降息和減稅等常規行動可能對情況起不到作用。

本地一經濟顧問公司的總裁Tapogna指，就算你想買一部新電話，但可能因其中的生產線停下來，沒有某個零部件，結果就不能生產電話。

在數周之前，本州的經濟還顯示工資不斷增長，而失業率更是歷史新低的3.7%。經過十年的經濟強勢增長，衰退的情況預計可能再次輪迴出現，機率會是25%，但顧問公司表示，新冠確診一出現，這機率馬上變為50%。他們亦指出疫情對俄勒岡州的經濟影響仍算是弱。

目前，本州的商業活動仍算正商，商舖仍開門，工人仍是上班，未有接獲因疫情出現而有員工被辭退的消息。

報導又指，在過去的周末，州民以旋風式掃清Costco 的酒精洗手疫和衛生紙等物品，準備好應對可能出現的隔離情況。

州經濟家表示，疫情對本州分有短期及長期的影響。短期影響如製造業放緩和食品雜貨銷售激增，這都不會對大圍經濟發展有影響，除非本州的疫情發展到如武漢的一樣。

政府專家和商界的領導人也很難對成本效益進行分析，要權衡旅遊限製或工廠關閉帶來的經濟阻力與為州民著想，減慢病毒傳播。要從這兩個利益之間取得平衡是非常困難的。

Tapogna指，不管冠狀病毒是否影響俄勒岡州有一段時間，目前消費者信心已動搖。他說僅此一項就足以破壞整個經濟。

Tapogna說：“消費者會在開始任何裝修項目或投資項目之前三思而後行，但在兩三週前，他們是絕對有信心的。”他希望疫情能早日過去，否則大家都要小心留意了！