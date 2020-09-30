新冠疫情下 學生連書台都買不到?

(本報綜述) 在2020年內，人們的生活全都被新冠疫情打亂了，也讓人有「新鮮」的經歷。

不少想也想不到會有缺貨情況的商品，陸續在疫情大流行期間出現被搶光。 一開始，首先是衛生紙；跟著是消毒紙巾、豆子、硬幣、手提計算機…… 現在，居然是書桌。

今年入秋，城中很多學童都不用到學校上課，全靠登陸虛擬學校，父母為了小朋友有良好的學習環境，不約而同的為寶寶去張羅一應家具用品。 大家也意識到他們將長期在家學習，一張合適的書桌至為重要，因而令到書桌也供不應求。 有家長甚至要被迫自己動手製作。

有些學童較幸運，父母有能力為他們添置學習所需的物品和空間；但有些家庭甚至不能提供互聯網或計算機設備給孩子！

一位在家工作的老師伊麗莎白（Elizabeth）也為買書桌而煩惱。 為了方便工作，伊麗莎白就將床頭上的洗衣籃倒置作桌子用！ 她曾嘗試從亞馬遜訂購桌子，但全缺貨了。 而在Target或Walmart的售價都超過200美元，太不化算。 她丈夫在距家45分鐘路程的一家商店中找到了一些地板樣辦，就自己動手做一張書桌算了。

這反映現時的需求量大增，Target和宜家正在努力補充家庭辦公用品。 亞馬遜和沃爾瑪對現狀尚沒有回應。 但經營沃爾瑪美國商店的約翰·富納（John Furner）在接受ABC新聞採訪時，也承認現在兒童書桌和筆記本計算機的庫存量十分低。

追踪購物者行為的樂天情報（Rakuten Intelligence）的數據顯示，在線和辦公桌及其他配件如桌椅和檯燈的銷售額比去年同期增長了283%。 提供二手商品的網站趁機作出反應：在Facebook Marketplace上，上個月對書桌的興趣比前一個月增加了一倍；當然，在需求增加下，價格是不會便宜的。

人們正在尋找其他解決方案，例如在Pinterest和Facebook上有人分享有關將梳妝台或書架變成臨時辦公桌等。又一例子，一位叫帕特里克的人兄在店鋪買不到桌子就用了板條箱為他6歲的孩子建造了一張桌子，他用了兩天，在Home Depot花費了大約70美元購買 了四個板條箱和一個鮮藍色塗成的板。

這是一個瘋狂的年代，誰會想到自己有一天會為衛生紙、豆子、 硬幣甚至書桌而煩惱！