新冠疫情下，廁紙、免洗手液、硬幣告急，這次連消毒濕紙巾也“難覓踪跡”？ Clorox公司表示：可能要到明年才能充分供應

（綜合報導）隨著新冠病毒的確診病例在全美許多地區持續上升，曾經裝滿衛生紙、紙巾、尿布和清潔用品等必需品的貨架在大多數商店仍然是一紙難求。

週一Clorox公司CEO Benno Dorer在接受路透社採訪時表示，疫情期間需求激增，導致公司生產的消毒濕紙巾供不應求，直到明年超市商舖的貨架才有可能重新有充足庫存。

高樂氏是全球最大的清潔產品生產品牌，總部位於加州。 儘管公司有為流感季準備了多餘的庫存，但是公司不少消毒產品的需求量飆升了六倍，因此產能仍然很難跟上。

Dorer表示：“消毒濕紙巾現在是最暢銷的商品，因為製造的生產供應鏈非常複雜所以需要更長時間才能提高產能。”因為不少濕紙巾使用的聚酯無紡布也被用作製造個人 防護設備比如口罩、醫療防護服、醫用紙巾，因此當前供應不足。

“整個生產供應鏈都很緊張。我們估計可能要到2021年才能滿足所有人的需求，”Dorer稱。 而早在今年五月，Dorer曾表示今年夏天濕紙巾有望重新擺上貨架。

實際上，高樂氏已經加大投資提高每個季度的產能，包括簡化樂消毒產品在工廠的流水線，保證24/7運轉。 另外公司還將一些生產外包給了10家第三方供應商並且計劃尋找更多。

週一，高樂氏公佈了超預期的季度財報，其健康消費領域的營收大漲33%，消毒產品占到其總銷售額的40%。