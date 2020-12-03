新冠疫情　就是那麼近



（本報綜述）目前，新冠病毒的傳播，就如專家說速度加快，確診病例每日增加。在俄勒岡州，大波特蘭地區成重災區，民眾亦感到病毒愈來愈接近。

位於東南區82街東港商場（Eastport Plaza）的Walmart，早前被麥魯瑪縣衛生局追查下，發現與10宗確診病例有關連，但衛生局以私隱理由拒絕透露更詳細的資訊。

Walmart 在接獲衛生局的通知後，在周一立即關門，隨即在整間店內進行深層消毒和清潔，並已在周三早上7時恢復營業。但衛生局表示他們未有要求Walmart 關門，也不知道Walmart 會關門。

著名的薯片生產商Frito-Lay 位於華州溫哥華市的廠房，在過去兩星期內有員工確診，該工廠負責人表示，他們已採取所有必需的程序，通知曾直接與確診員工有接觸的僱員，並要求他們進行14天的自我隔離。

該廠房已進行消毒，並已在周二晚開始有限度的運作，負責人表示，今次事件對廠房並未有造成太大的影響。

位於太平洋海岸林肯市的Chinook賭場，亦於日前宣佈，由於確診人士愈來愈多，需關閉賭場的所有設施2星期，並要求所有入住賭場屬下酒店的顧客在周三早上10時前離開。

賭場未有透露確診的是員工或是客人。賭場的經理表示，員工和顧客的安全是他們首要關注的事項，並指出在這2星期臨時關閉時間內，所有員工均放有薪假。對於何時重開，經理表示仍未有確實日期，目前他們要在賭場屬下所有設施內進行消毒和清潔。

所以防疫工作仍需努力，絕對不能鬆懈，堅持帶口罩、保持距離、勤洗手和減少聚會，特別是在每年這個節日季節，大家都要確保平安。