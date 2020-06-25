新任警察局長洛維爾講述示威對警隊的影響



（本報訊）由明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德遭警方暴力執法後死亡引發的連串示威，在波特蘭市已進入了第四個星期。就在今次示威中上任的波特蘭警察局局長洛維爾在周二發表了長達900字的聲明，局長稱，波特蘭警察局為了應對連串的示威所花的費用已超過620萬元，這還未包括所有開支在內，同時也限制了警方應付其他罪案的能力。

洛維爾局長指出，當大家都在發聲，要求將警察的撥款用在其它更有意義的地方時，這絕對是一筆驚人的數目。

上周，在市議會中通過，由非裔市議員哈迪斯蒂提出，削減警察預算1500萬美元，並裁掉了84個職位和幾個警察部門的項目。

洛弗爾說，警方非常重視連日來的夜間抗議活動，這已限制了警察對付其他犯罪活動的能力。他指出，本市在過去10天內發生了6起兇殺案，槍擊事件和家庭暴力，搶劫和入室盜竊等事件亦有所增加。

洛弗爾局長指出，過去的四個星期中，不少示威的集會人士都發出了要求警隊改革的聲音。他們都是非暴力的，要求削減警察撥款，改革以解決警察的暴力和種族不公。但在市中心的司法大樓外的一批示威者，洛弗爾局長說，已造成數十名警員由腦震盪到韌帶撕裂等的傷害，但幸運的是在示威中未有人失去性命。警方每晚均有對破壞治安人士進行了拘捕。

局長表示，除了警方有嚴重的經濟損失外，示威者對商戶造成的破壞也令社區損失不少。他表示，他已馬不停蹄的與社區進行多次的溝通，而警隊亦沒完沒了的，晚晚在應付示威人士。局長指，對外他聽到了社區眾多要求警隊改革的聲音，但對內，警隊成員也希望有時間與家人相聚，盡一點應盡的責任。

最後，洛弗爾說：「知道擺在面前還有很多工作要做，而他們一定會繼續努力來滿足社區的期望。要繼續向前行，我們必須將重點和資源轉移，與社區一起進行一些有成效的合作和行動。如果每晚的犯罪活動和暴力事件繼續令到社會不穩定，甚至威脅到社區和重要的基礎設施，那我們將無法有效地達到你們的期望。」