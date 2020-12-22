新一輪$600紓困金 下周初就能存到您銀行帳戶

（綜合報導）國會領導人就第二輪約9000億元的新冠紓困計劃，終在周日晚達成協議，並在週一在兩院通過，這將為國民提供新一輪援助金、延長失業救濟，並爲小企業提供援助等。這紓困法案將與1.4萬億元的2021財年預算案結合總數為2.3萬億元，爲政府在本財年剩餘時間的運作提供資金。

好消息是，財政部長姆努欽表示，根據新一輪紓困法案，有資格獲得直接付款的美國人可能會在幾天內就看到錢存入自己的銀行賬戶。

以下是紓困法案中的主要措施：

直接發錢：包括兒童在內的個人，每人獲得600元的直接現金補貼。年收入在7.5萬元以下的個人將獲得600元，年收入15萬元以下的夫婦將獲得1200元補貼，17歲以下的受撫養人還將獲得600元。對於收入超過7.5萬元的人，獲發金額將隨收入增加而減少，年收入超過9.9萬元的個人和年收入超過19.8萬元的夫婦將無法獲得這筆補助。

該協議還包括一項追溯至3月份通過的CARES法案的條款，將擴大到“混合身份”家庭，允許那些與無身份外國人結婚的美國公民獲得現金援助。

小企業援助：新法案爲受疫情影響最嚴重的小企提供了3250億元的資金，其中包括注資2840億幫助小企業的“薪資保護計劃”（PPP），向經濟傷害災難貸款(EIDL)注入200億元，以及150億元補助活動場館、獨立電影院和博物館等。

稅務優惠：通過“薪資保障計劃”獲得資金的企業將被允許扣除與這些貸款相關的費用，還包括對那些留住員工的企業延長員工保留稅收抵免。該法案還擴大了勞動所得稅收抵免和兒童稅收抵免的範圍，使失業人員能夠享受到這些優惠，並擴大了低收入家庭的住房稅收抵免。

失業補助：失業工人每週將獲得額外的300元的聯邦失業補助，持續11周，至3月14日爲止。該法案還延長了給予個人、散工或用盡了州政府福利人士的失業援助（PUA）以及失業補償（PEUC）。

租金援助和暫停驅逐：該法案包括250億元的租金援助，和延長暫停驅逐令至2021年1月31日，希望能助數百萬面臨失去住所的家庭。

教育：這項措施將給學校提供820億元，其中超過540億元將給予幼稚園到12年級，227億元將分配給高等院校。

航空業援助：撥款450億元給運輸業，其中150億元用於幫助航空公司留住員工。

教育：這項措施將給學校提供820億元，其中超過540億元將給予幼稚園到12年級，227億元將分配給高等院校。

疫苗分發：撥出690億元用作疫苗分發和檢測，其中200億元用於購買疫苗，近90億元用於疫苗分發，約220億元用於幫助各州開展檢測、接觸者追蹤和防疫工作。

在國會同意通過新一輪紓困法案之前，兩黨和白宮之間進行了長達數月的談判僵局。姆努欽起初領導了與民主黨領袖之間的紓困談判，但在2020年大選之後，參議院多數黨領袖麥康奈爾爲首的參院共和黨人接管了談判工作。

對於姆努欽而言，他主張制定更具針對性的法案，應該致力於幫助受疫情打擊最嚴重的行業，例如餐營業航空公司和航空業。姆努欽表示，失業率下降了，目前要的是更具針對性的紓困。他預期（這份法案）在短時間來說已經足夠了。

但他的觀點可能與衆議院議長佩洛西等民主黨人的觀點相不一樣。民主黨人曾表示，9000億元的法案是必要的，但還不夠。當選總統拜登表示，現有的法案是採取進一步行動前的一個首付。