數百民眾出席市中心燭光悼念晚會 悼念逝去的無辜生命　抗議反亞裔仇恨





（本報訊）上周六（20日）晚6時，在市中心河賓公園舉行了一個燭光悼念晚會，悼念在亞特蘭大按摩店連環槍殺案中的死者，估計有近300人出席，其中大部份是華人。來自州政府，縣政府及多名一直致力於爭取亞裔權益的女士均在場發表了意見。

活動的負責人黎觀城表示，他是美國華人聯合會全國理事會的理事，今次的活動在同一時間出現在全國30個城市，並在臉書頁聯播。

當晚未到6時已有一大班人士在現場，很多人都手持抗議牌，寫上各種譴責種族仇恨的語句。出席的民眾除了華人外，還有白人和其他不同族裔的人士，大家有著同一的目的，抗議這種族仇恨暴力。

燭光悼念晚會一開始，首先對8位事件中的死者默哀，宣讀華人團體的聲明和，在黎觀城的講話後，俄勒岡州總檢察長Ellen Rosenblum，州議員范．康娜（Khan Pham），麥魯瑪縣議員Jessica Pederson和Lori Stegmann，亞太事務委員Chanpone Sinlapasai-Okamura，卡加瑪士學區董事局成員Kathy Wai及亞太裔社區領袖Christian Chin Ryan等政府人員分別發表談話，表示對亞特蘭大的事件感到震驚，他們出現是要支持本地的亞裔社區，並呼籲大家要團結一致，對抗這些仇恨。

其中本州唯一的亞裔州議員范康娜說到：有很多移民來美的目的都是要避開原國家的暴力，但美國卻從來不是一個避難的地方，她說到從美國歷史中就可看到美國的白人主義和暴力的文化。而今次事件不單單是一宗案件，這是這個國家的白人主義文化再加上槍枝暴力。范康娜說：「我們一定要團結起來對抗美國的制度和文化，不單是要對付一名罪犯，將這些罪犯監禁起來並不能改變甚麼。」她承諾會在州議會中要求議員們採取行動，應付這個制度和文化的問題。

卡加瑪士學區董事局成員Kathy Wai在講話時提到，作為一名亞裔女性，她有這需要站出來說話，她對那些沒有像我們所經歷的人來服務和代表我們在政府說話，已不能再忍了，所以她站出來被民選入學區服務民眾，而近年有很多亞裔女性出來競選，希望為亞裔群體謀福利，她呼籲大家支持所有有色人種候選人！

就如黎觀城在接受本報訪問所說，前任總統特朗普將新冠病毒說成武漢病毒後，誤導了國民這病毒是來自中國的，令到社會中出現愈來愈多針對亞裔的暴力事件。他說當晚的場面真展示了我們的社區團結一致，不分黨派的走出來向這些暴力和歧視說「不」！

嘉賓講話完畢後，大會亦開放給在場人士講出自己的心聲。最後大家將手上的洋燭放在地上，平安散去！