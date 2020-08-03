數據分析公司得出驚人結論：本州經濟可能要到2024年才能完全恢復過來….

（本報綜述）ECONorthwest諮詢公司對當前經濟數據的分析得出了令人震驚的結論：俄勒岡州的經濟要到2024年才能從新冠疫情中完全恢復，這還要是到那時，疫情將會是 受到控制，經濟才能恢復。 如果病毒繼續傳播，經濟可能會比現時更糟，並且需要更長的時間才能複甦。

分析中也指出，當經濟复甦時，情況將與前大不相同，包括工作場地的改變以確保員工的安全和為那些工作崗位消失掉的前員工進行再培訓。

ECONorthwest分析發現，在經濟因疫情首次關閉時，失業率從1月份的3.5%飆升至4月下旬的15%至17%。 在某一刻，本州有超過28萬人申請失業金。 分析形容這為“關閉經濟以保存經濟”。

布朗州長批准各縣重啟經濟以來，失業率已降至11%左右。 唯有飲食娛樂休閒業仍在掙扎求存。 ECONorthwest總裁塔波尼亞指出，在整個分析中的一項主要發現，這等行業遭受的打擊最大，因為俄勒岡州是極度依賴旅遊業的。 在未有消滅病毒的方法前。 這等行業是難有完全恢復過來的機會。

在全州關閉中的高峰期，俄勒岡州約有46%的休閒和接待人員失業。 即使在今天，俄勒岡州的酒店和餐館支出也下降了40%，而整個美國在這方面的支出則為32%。

最令人關注的是，在這些工種中，有許多是永遠都不會恢復過來的。 因此有需要定出長期的策略來幫助受影響的員工和其他前僱員在新經濟形式中找到工作。

每年在俄勒岡會議中心的大型商業計劃峰會上，這些商業策略均是討論的議題，參加這峰會的都是本地企業、社區和民選領導人。 去年12月，他們通過的策略中承諾增加平等和共享繁榮，而目前的經濟情況下，這目標變得更加重要。

俄勒岡州商業局主席鄧肯． 懷斯（Duncan Wyse）指出：「新冠病大流行加劇了人們對經濟公平的關注程度，同時也塑造了我們對今年峰會的研究和討論方向。」

在這份分析報告中，ECONorthwest的其他主要發現還包括：

大流行加劇了勞動力市場的不平等。 失業者多集中在低薪的年輕工人；最有可能被解僱的是24至35歲只有高中文憑或以下學歷的工人、黑人和美洲原住民。

受影響最嚴重的均是最依賴旅遊的縣城，包括沿海的克拉索普（Clatsop），Curry和林肯縣，以及俄勒岡中部的德舒特（Deschutes）和杰斐遜（Jefferson）縣。

國會今年初通過的《聯邦CARES法案》是美國歷史上規模最大的一攬子刺激計劃。 儘管這是直接向中下階層州民提供的現金援助，但這援助金的設計原意是期望經濟會出現“ V”字形复甦形態：快速下滑和同樣快速的上升，但結果卻不像這預期的 。

此外，美國人口普查調查中的分析發現，大約三分之一的房客不相信他們可以支付8月份的房租，以及有一半以上的小企業主認為需要6個月或更長時間，他們的業務才能 恢復正常。

俄勒岡州工商會主席桑德拉． 麥克唐納（Sandra McDonough）在峰會舉行之際表示，政策制定者，企業領導者和社區必須共同創造一個安全且可預測的途徑，使企業重開，工人重返工作崗位，客戶重返本地市場 ，以及讓州民生活重返正常狀態。