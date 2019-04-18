教師集體罷工遊行 波特蘭五月八日全區學校停課

（本報綜述）由於計畫中的教師罷工和集會，波特蘭學區宣佈將於5月8日星期三全區所有學校停課一天。學區稱，為了保證學生的安全，所有學校不得不停課，因為預計會有大量的教師參加遊行，所有學校屆時都會因教師不足而無法維持正常的授課。

據瞭解，立法機構幾十年來對教育資金的剝減是本次全州範圍的遊行的導火索。由於教育資金緊缺，俄勒岡州孩子們的受教育權利面臨嚴峻挑戰。分析認為，現在的俄勒岡州課室缺少、畢業率低、教職工不足、教育資源遠遠滿足不了學生的需求等等，都是因為教育資金被屢次剝減所導致。

波特蘭教師協會認為5月8日對於波特蘭49,000名學生來說是非常重要的一天。本次教師罷工遊行是全州範圍的，預計其他城市的學校都會停課，但5月8日的停課是值得的。來自俄勒岡州各學校的教師和工作人員將在西林集合，向立法機構發出解決學校資金短缺問題的呼聲。遊行人士稱，教育資金事關孩子們的未來，所有的孩子都理應得到在學校茁壯成長的機會，立法者應該增加教育資金而不是減少。

據稱，俄勒岡州中小學至少需要107億美元的教育資金，而社區學院則至少需要7.87億美元。集會組織者希望立法機構能向學校教育投放足夠的資金，以便恢復各項學習計劃和填補職位空缺，使學生的學習需求得到滿足。

波特蘭學區指出，由於波特蘭5月8日全學區學校停課，今年的夏天假期將會延期。早前學區就已經決定將6月10日和11日兩天用來彌補因下雪而停課的時間，因此6月12日到時很可能繼續補課並作為學期最後一天。