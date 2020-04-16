救市：波特蘭市長停薪　公務員凍薪＋放無薪假



（本報綜述）面對著新冠疫情帶來的經濟衝擊，市政府出現財務短缺的情況，波特蘭市政府在周二宣佈，波特蘭市所有非工會公務員必須在今年10月前放十天無薪假期，並且暫時會凍薪，至於惠勒市長將在今年剩餘的時間不獲發工資。

波特蘭市政府的首席行政官湯姆．里納哈特（Tom Rinehart）在給員工的電郵中表示，預計波特蘭市在今次新冠病毒流行期間將損失超過1億元的收入，為此我們要立即做好準備，降低成本，應對這個收入急劇下降的情況。

受影響的員工約有1,700名，透過放無薪假和凍結薪資，預計將可為市政府省下超過1900萬元。這些員工包括來自城市發展、管理和金融、人力資源和水務局等部門。

里納哈特還道：“在處於這大危機時期，我們必須要誠實地去面對挑戰，為波特蘭市的大眾利益作出犧牲。” “我們作出此艱難決定，希望能保留忠心的僱員，繼續為市民提供重要的服務。”

同時，里納哈特提到，市政府亦已向代表近6,300名政府公務員的工會提出同樣的要求。

波特蘭市的僱員約7,800人，在新冠疫情的經濟影響下已經裁員950人，其中大部分屬臨時職位。

按市政府的要求，非工會僱員必須在4月30日至10月7日之間放10天無薪假期，但政府將繼續支付僱員的醫療保險。從7月1日（即下一個會計年度）開始，員工也將不會獲得加薪。

另外，惠勒市長亦受接停薪至年底。據了解市長在2019年的年薪為143,665元。估計市長停薪就已可為市政府省下近95,000元。

波特蘭市政府官員正等待著約1億元的聯邦救助金到位，並考慮再借貸1億元來填補資金不足的情況。