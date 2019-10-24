政府被指過度干預 禁售令一出即被中止

（本報綜述）早前，由於在全美範圍爆發一千多例神秘肺病，十幾個人喪生，且在俄勒岡州就有兩人死亡。香味電子煙作為此次肺病大規模爆發的罪魁禍首，在10月11日被俄勒岡州布朗州長頒下臨時禁令，全州禁售香味電子煙六個月！

不過， 在這禁令一出後不到一周，俄勒岡州上訴法院即中止該項臨時禁令。

反禁售令的組織爭辯稱，香味電子煙禁售令未經司法審核就已被禁售，使到大量的居民和企業蒙受了嚴重的損失。反對者進一步指責，政府的禁售令是對市場過度干預的表現。正因為這樣，法庭才會在他們申請中止禁售令後數小時就立即批准。

一些經營香味電子煙的商店說，自從禁售令一出，他們的商店立即無法做生意。現在禁售令被中止，他們又可以繼續大量進貨不同口味的電子煙。

隨後，俄勒岡州衛生局發表聲明稱，俄勒岡州司法部將捍衛規則和進一步回應法庭的中止令。不過，官員們卻私下傳遞出另一個信息，禁售令已經取消！

分析稱，禁售令現在實質上無法實行。俄勒岡州衛生局正在與包括地方公共衛生當局和其他國家機構在內的合作夥伴溝通，將暫時中止執行禁售香味電子煙。

政府部門指出，州長、俄勒岡州衛生局和俄勒岡州酒管局原本的動機是出於保護州民的健康。俄勒岡州衛生局會繼續調查與霧化相關的肺損傷，並繼續敦促所有使用霧化產品的州民立即戒煙。

據了解，正在全美爆發的神秘肺病主要影響男性，所有報告的病例都有過使用電子煙的歷史。數據，2/3的患者年齡在18到24歲之間，16%的人年齡不到18歲。

相關部門還在調查這種致命疾病的原因。這種病類似於罕見肺炎，早期症狀包括咳嗽、呼吸急促、疲勞、胸痛、噁心、嘔吐和腹瀉。