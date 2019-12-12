政府樓房租客被迫於感恩節前夕遷出

（本報綜述）當人人都在準備大餐與家人同慶佳節時，一班居住在一棟政府樓房22個單位內的住客卻被迫在感恩節前夕遷出，原因是屋頂損毀情況愈來愈嚴重。有關部門還說，住客可能要一年後才能返回住所。

這棟大樓是位於西南區的Headwaters 柏文，四層樓共一百個單位，政府人員只給了三天的通知受影響的住客立即遷離。這棟柏文建於2007年，當年的造價是1,470萬元，目前需要更換整個屋頂，而政府人員早在今夏已知道屋頂問題嚴重。

市政府派出人員協助居民執拾，並願意支付居民的酒店或民宿又或是存倉等費用，波特蘭房屋署的發言人表示，市政府準備在明年一月份內完成協助住客找尋永久住所的工作。 市政府承諾，當大樓完成修繕工程後，將會為那些願意重返這座大樓的住客支付搬遷費用。

發言人亦指出，這樣樓齡的樓宇出現這破損情況屬前所未見的，他們會找出原因。他說：要住客立即遷出不是一個理想的做法，特別是在佳節當前的時候，但表示會與住客緊密合作為他們解決目前的困境。

受到影響要立即遷出的住客全都是居住在頂樓的，下面三層的住客則未被要求遷出，但獲通知事件情況。

波特蘭市泰德惠勒市長亦發表聲明，稱市政府會令盡力協助整個過渡過程順利快捷。

房屋署發言人表示，他們在今年8月份向樓宇作出例行檢查時發現屋頂的損毀情況嚴重，他們已立即聘用結構工程人員作深入檢查，在11月21日，房屋署獲通知屋頂需要更換。住在頂樓的住客在24日接獲遷出通知要在27日前遷出住所。

在給予住客的一封信內，政府先向受影響住客表示歉意，然後說明更換屋頂工程需時9至11個月，而工程進行時需要避開雨季。