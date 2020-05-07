政府推出學童餐費補貼　租金援助　食物現金援助 有需要人士可撥打2-1-1了解



（本報訊）突然期來的一個新冠肺炎大流行，將整個社區的經濟停頓下來，工人沒工做沒收入，不少家庭受到影響，由3月中到現在已超過一個月時間，不少民眾，無論是從商的或是打工的，都開始感很難捱下去。州和各地方政府，在聯邦的資助下，紛紛推出不同的紓困項目，讓有需要的人士能獲舒緩面前的困難。以下是一些剛出爐的紓困補貼項目：

一． 在校享用免費或減費午餐的學童，政府給予每位學童384元午餐補貼

早在三月學校已因新冠疫情停課，為了照顧低收入家庭的學童，學校仍為那些享有免費或減費午餐的學生繼續供應早午餐。

周二，福利部和教育部宣佈推出「疫情學校午餐替代福利」，向全州351,000名已享有免費或減費資格的學童，由三月至六月的上課日數，每天提供5.7元的補貼，這數字相當於一日的早餐和午餐的費用。根據這計算，每個學童由3月至6月總共獲得384元。

福利部和教育部呼籲那些在這疫情期間收入大減的家庭，應為家中的學童申請這項福利。網上申請：https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default 或與就讀的學校聯系。

二．州政府幫你交租

俄勒岡州議會緊急委員會日前通過一項1,200萬元的房屋資助方案，其中一半將用來幫助面臨失去住所的租客。這項資助中，有850萬元是用來幫助受新冠疫情影響收入大減，付不起房租的州民。州政府將於這星期內將資金撥給一向有提供租金資助的政府部門和非營利機構，並呼籲任何沒能力付房租的人士立即聯繫有關機構。

另外，州房屋及社區部門將收到聯邦1,490萬元撥款，協助有需要的人士支付房租和公共設施費用（水電煤），也資助庇護所的營運和給露宿者租用旅館暫作棲身等費用。各部門所得到的撥款數目是按當地區的人口，估計的露宿者人數等來決定。

民眾可撥電211獲取更多資訊，只要告知接線生你的住址，你就會被連接到就近的負責機構。居住在波特蘭和格利森市的，應聯絡麥魯瑪縣的有關部門。

留意！你必需要證明你是因新冠疫情影響而付不起租金，可用作證明的文件包括客戶取消約見的信件，解僱信，或證明你收入減少的工資單。如你被定為合資格，政府會直接將租金寄到您的房東。這是不用償還的，有需要的租客需每月提出申請當月的租金援助。

三．其他的食物補助、拖兒和現金援助

任何正經歷困難的家庭，福利部門有其它資源協助食物方面的需要，包括：

－可以用電子福利卡網上購買食物（不包括運費）；

－充分利用雙重價值食物計劃，在農民市場購買新鮮蔬果，用電子福利卡（EBT）付款，每付一元，就得到一元的配對（最多10元配對）；

－有需要在食物方面得到援助的民眾，可撥電211或到網站www.needfood.oregon.gov查閱。

俄勒岡州福利部（DHS）提醒民眾，安坐家中上網就可以申請各種的援助包括食物、現金和育托兒等。

福利部鼓勵公眾到https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits 申請各項的福利，網站內設多種語言選擇，包括中文，進入網站內就可看到3大類别，分別是食品，現金和兒童保育；家庭暴力援助；醫療類等。

福利部的温馨提示：上午11點至下午3點是在線最繁忙的時候，避免出現網絡不穩定的情況，最好在一早或傍晚上網申請，若真的需要親自到訪辦公室處理，要先致電預約。

要查找您當地的辦公室，托兒服務或食品分發處，請聯繫211。你可直撥2-1-1，或將您的郵編傳短訊至898211，又或電郵至 *protected email* 。