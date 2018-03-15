政府恨　網友愛的優步叫車服務 為波市政府帶來額外的三百多萬元收益

（本報綜述）美國叫車服務業者優步（Uber），一直被指衝擊著傳統叫車服務，並挑戰出租車的法例，他們在全球多個城市制造麻煩，被遭禁制是司空見慣的事情，但在波特蘭市卻被批准營業已近兩年多，為了支付監管優步的營運，市政府向乘客徵收每程50仙的附加費。最新的紀錄顯示，自2016年自今市政府收到的附加費已高達670萬元，而政府只需要300萬元作為監管費用。

按照法例，這些附加費的須收入只能用再監管叫車和出租車服務，現多出有三百多萬元的收益，市政府也在頭痛應如何處理呢？

波特蘭運輸局的高級經理Dave 表示，這項政策的目的並不是要賺錢。但因優步服務在本市大受歡迎，令到這收入大增。

根據運輸局的數字，去年市民在波特蘭市採用程式叫車服務優步及Lyft 和計程車，高達一千萬架次。Dave 表示，這數字是足夠本每名市民，包括男女老少，每人有15次乘坐出租車的經歷。市民乘車的數字每季都在升，但Dave 相信這升幅已到頂。

在2016年的頭三季，這50仙的附加費為本市帶來了230萬元的收入，到2017年，這收入已跳升到440萬元，今年的收入估計亦會高過2017年。

有批評指，市政府應對50仙附加費作重新檢討，因為政府所收的已遠超過所需的。

有優步司機指，波特蘭市政府就是想盡辦法從市民口袋中「搶」錢。

運輸局稱，收到的附加費是協助政府監察這行業的營運情況。單在去年，波特蘭市的檢查人員已在街上向優步及Lyft 和計程車進行過約3,300次突檢。這個數字令運輸局感到驕傲，因為本市對司機的突檢次數比全美任何城市都多。Dave 表示，有些城市甚至沒有作出任何的檢查行動，而波特蘭市則要確保乘客的安全為主。

按市政府的要求，所有受聘的司機必需要隨時備有經營執照的副本、保險單，並要在車上放有安全設備，例如滅火筒及救傷用品等。

在2017年的檢查行動中，有28%優步及Lyft的司機最少有一項違規，而在政府的嚴格監管下，違規的數字有穩定下調的趨勢。

除了支付監管費用外，附加費亦用作獎勵那些選擇能接載輪椅乘客的車輛的司機和公司，及在除夕夜和聖帕特里克節（St. Patrick’s Day）支付鼓勵市民在酒後乘車回家的優惠。

據了解，波特蘭運輸局在明年將多花60萬元資助更多能接載輪椅乘客的車輛安裝所需的設備，並且會花費在研究優步及Lyft出租車輛對波特蘭市繁忙交通的影響。

外界應為市政府應重新考慮是否維持這項付加費，市政府收入已大大超出所需的費用，有司機表示，市政府應用這些多餘的金錢來修補破爛的街道，唯當初決定收這付加費時已規定，除了用在監管營運外，不可能用在任何的地方。

在大波特蘭地區，只有波特蘭市有這付加費；已在美國多個城市亦有這樣的付加費，例如在紐約收二元到五元不等，在芝加哥則要收15仙。