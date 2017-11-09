政府呼籲州民要盡早辦好健保　截止日期提前到12月15日

（綜合報導）因為購買奧巴馬健保計劃的截止日期較前提早了，政府呼籲要續保的人士最好現在就開始辦理登記手續。這是首次政府有這樣的呼籲，因為今年的截止日期由往年的一月底提前到12月15日，估計受影響的州民有超過20萬人。

業內人士表示，隨著可以登記的時間縮短了，加上民眾都忙著與家人歡渡節期，大家都不會優先處理這些事情，預計今年將會出現混亂。另外，由於特朗普總統一直反對健保，雖然未能成功推翻整個健保計劃，但卻大大削減用在這方面的宣傳費用，並大幅裁員，包括削減了本州在宣傳廣告方面的40萬元支出。

州長凱特．布朗特別在上周一舉行了新聞發佈會，她說盡管在全國的舞台上，健保的議題有著很多分歧，但在俄勒岡州，我們相信人人都需要有健保，所以我們必需要專注這事。州長又指出，有人因為健康的問題而導致破產，所以：健保不單單是保護我們的健康，而且更能保護我們的錢財。

州民要獲得廉價私人健保的補助，就要立即到網站oregonhealthcare.gov申請，只要輸入個人資料，你就立即可知道是否合資格獲得補助和補助金額。

因應特朗普政府要大幅削減健保成本，本州的政府需要在保費上作出變改，某些健保計劃需要提升保費，這樣才能讓低收入的家庭繼續獲得便宜的健保。

在新的計算下，年收入低於48,240 元的單身人士或一個年收入低於81,680 元的三人家庭均可獲得政府的補貼。

去年，有超過15萬州民申請健保補助，其中有四分三的申請人成功獲補。

需要協助申請的民眾，可向州健保計劃認證的經紀或社區伙伴機構，能提供中文服務的機構包括華人服務中心東南區辦事處（3430 SE Powell Blvd.）及比弗頓辦事處（3800 SW Cedar Hills Blvd. #196）及位於Division 127街的縣政府健康診所（12710 SE Division）。