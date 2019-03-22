政商云集同源會新春晚宴

（本報訊）波特蘭同源會於周日（17日）假黃上皇海鮮酒家隆重舉行了成立九十八週年暨新春聯歡晚會，宴會上，來自本州、縣、市政府的政界官員及本地商界云集，同慶新春。

當晚出席晚宴的二百多名賓客中，有多位來自政界、商界、社會賢達及本地僑團首領、代表等，其中包括州參議員Michael Dembrow、Bill Hansel、Arie Roblen及Lew Frederick；眾議員Alissa Keny Guyer、Jeff Reardon、Barbara Smith、Rachel Prusak、Tawna Sanchez；州長辦公室代表Sophorn Cheang;都會局主席Lynn Peterson；麥魯瑪縣縣長辦公室代表Anna Allen、議員Susheela Jayapal、Lori Stegmann、Jessica Vega Pederson；波特蘭市長泰德惠勒、市議員Nick Fish；前波特蘭市長湯姆波特等。

晚會在李氏龍獅團的瑞獅演出後，由波特蘭市長泰德惠勒主持採青下，擔任晚會主持人的波特蘭同源會主席江家華宣佈晚會正式開始。

波特蘭同源會主席江家華 手仙感謝社區各僑團、政商各界，多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。他又匯報了波特蘭同源去年的成績。

接著由遠道而來的美國同源會總會主席陳炳良（Davace Chin） 應邀講話，陳主席說到，同源會一直努力游說，希望有更多的國會議員支持“華裔美國人二戰退伍軍人國會金章法案”(Chinese American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act），該法案終在去年12月20日由特朗普總統簽署生效，向參加過二戰的美籍華裔老兵追贈國會金質勳章，以表彰他們在二戰中的貢獻。陳炳良主席特別指出，俄勒岡州是全國少有的州份，是全州支持和參與推動這法案的，他非常感謝波特蘭同源會分會的努力。

今年同源會頒發的《同源會公民獎》由砵崙華埠博物館館主積奇蓮．彼得森（Jacqueline Peterson-Loomis） 所奪得，以表彰她在保存本地華人歷史所作出過的努力。積奇蓮．彼得是華盛頓大學的一位歷史系女教授，她在講話時說到，在1993年因辦一個展覽來到波特蘭，當時有華僑向她求助，希望她能為本地的華埠保存歷史，於是就為大受歡迎的《跨越大門：砵崙歷史性華埠的故事》展覽萌芽，最後在波特蘭的唐人街設立博物館，將這講述砵崙華人歷史的展覽成為永久駐館展覽，並且陸續會推出不同的有關展覽。她說：如果沒有人將歷史紀錄下來，唐人街就會不見了，有了博物館，後人就能看到和認識到波特蘭的華人歷史。

另外，同源會亦請來自老人公寓的譚惠娟女士向在場人士講述一下懂得投票對她的重大意義。同源會在去年與其它機構合作，培訓義工，協助不懂英文，不懂投票的華人進行投票。譚女士說，透過同源會的協助，她終於能履行一個公民的責任－投票。

晚會上還有為籌募獎學金和『青年領導人培訓』活動的經費而進行的拍賣活動，賓客們都樂意解囊，幫助同源會多項惠及本地華人的活動。

