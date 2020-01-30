政商云集　波特蘭同源會慶新春 波特蘭新聞許慈恩夫婦榮獲今屆《同源會公民獎》



（本報訊）26日，星期日，波特蘭同源會假座黃上皇海鮮酒家舉行了成立九十九週年暨新春聯歡晚會，宴會上，來自本州、縣、市政府的政界官員及本地商界云集，熱鬧的同慶新春。今年《同源會公民獎》的得主是波特蘭新聞的許慈恩夫婦，表揚二人對華人社區所作出的傑出貢獻。

當晚出席晚宴有近三百名嘉賓，包括政界、商界、社會賢達及本地僑團首領、代表等，其中包括州長凱蒂．布朗、參議員Michael Dembrow及Lew Frederick；波特蘭市長泰德惠勒、前波特蘭市長湯姆波特夫婦、駐西雅圖台北經濟文化辦事處范國樞處長及文教中心主任吳曉竹等。

晚會在李氏龍獅團的瑞獅演出後，由布朗州長和惠勒市長主持採青下，波特蘭同源會主席江家華宣佈晚會正式開始。

波特蘭同源會主席江家華首先感謝社區各僑團、政商各界，多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。他又匯報了波特蘭同源去年的成績，包括二戰的美籍華裔老兵追贈國會金質勳章的法案，並在波特蘭地區找到兩名華裔老兵。

席上，同源會董事之一的應書琪在台上與賓客們一同靜默片刻，悼念華人社區的一位老朋友，剛離世的波特蘭市議員尼克．菲士（Nick Fish），每年他都參加同源會的新春晚宴。

同源會董事之一的應馬麗珍介紹了該會的『青年領導人培訓』，並為這項活動和獎學金即場籌募經費，賓客們都樂意解囊，幫助同源會多項惠及本地華人的活動。

今年同源會頒發的《同源會公民獎》由波特蘭新聞創辦人許慈恩夫婦獲得，以表彰二人對華人社區所作出的傑出貢獻。俄勒岡州布朗州長向夫婦二人頒發獎牌，並感謝二人多年來對社區的無私付出。

許慈恩先生偕太太張淑儀在1994年從香港移民到波特蘭，從一個不夜天的生活遷到一個絕對寧靜的環境。二人在1997年創辦了波特蘭新聞，當時唯一的一份本地中文報章，至今仍是華人社區和主流社會的主要溝通橋樑。在2000年舉辦了首屆年宵會，成為了波特蘭市最大型的社區慶新春活動。在2002年與蘭蘇園合作在唐人街的大型中秋節活動，為原來平靜的唐人街曾添熱鬧和文化氣息。在2003年創立波特蘭文藝中心並組成了波特蘭兒童合唱團和文化課程如舞蹈、武術。許慈恩先生憑著他對音樂藝術的才華，策劃過大大小小的多個社區活動包括華人服務中心籌款活動、四川地震籌款活動等，又安排外地的表演者和團體到來演出，令華人在此的生活變得多姿多彩。許慈恩先生在2000年創立了俄勒岡州香港會，目的在協助香港移民早日融入本地社會。

在波特蘭新聞出版初期，許張淑儀了解到當時華人社區，因為言語和缺乏溝通渠道的情況下，與身住的社區近乎脫節。在2001年，她參與唐人街的重建工程，將所有有關資料全部翻譯成中文，讓華人社區和唐人街的華人商戶了解情況，從而獲得幫助。許張淑儀亦積極參與有「新唐人街」之稱的翡翠區一帶的發展，確保華人社區和商戶在這區發展中得到照顧。目前，她是翡翠區發展導航委員會的活躍成員、蘭蘇園董事局成員及前龍岡親義公所主席。

許慈恩夫婦二人一直以來均透過報章和活動，區團結本地僑社，鼓勵華人走出社區參與其中。

在領獎後的講話中許張淑儀提到，在波特蘭新聞創立時期，波特蘭市仍是一個很「白」的城市，當初出席新聞發佈會時，很多時都不獲分發新聞稿，跟市政府聯絡也得不到回應，自己代表的波特蘭新聞就像不屬於這城市的。這些經驗激發她明白到華人參與社區、發聲，並真正成為波特蘭這個我們稱為「家」的一份子的重要性。她又提到，過往只能透過報章提供資訊，找不到資源為社區做得更多。近幾年，才能與同源會和亞太裔聯盟一起合作，在華人社區推動選民登記，教育華人如何選舉，並會在未來數月內協助華人參加2020人口普查，確保本地華人能獲得應有的權益和福利。許太太說到，波特蘭新聞給予她們與本地華人一起成長和學習的機會。

幫助社群是夫婦二人一向的熱誠，他們表示能有服務社區的機會是他們的福氣！

許慈恩夫婦對獲獎感到十分榮幸，他們感謝多年來支持他們的朋友、商家和各本地僑團，也感謝那些出席晚宴，親身支持他們的朋友！

Photo :俄勒岡州州長凱蒂．布朗，波特蘭市長泰德惠勒主持採青

許慈恩夫婦從布朗州長手中接過《同源會公民獎》

波特蘭同源會主席江家華擔任晚會主持

同源會董事之一的應馬麗珍即場籌募經費

波特蘭市長泰德惠勒感謝許慈恩夫婦多年對社區的貢獻

同源會董事應書琪與賓客們一同靜默片刻，悼念波特蘭市議員（Nick Fish）

同源會董事李素娟介紹今年《同源會公民獎》得主