改建科士打街收容所　費用由二百萬攀升到三百萬

（本報綜述）麥魯瑪縣政府早在年初1月25日批出租用位於科士打街61街，面積有14,000平方呎的前永利雜貨店位置的10年合約，作為露宿者的收容所，當時估計將店舖翻新改成收容所的費用約為200萬元，但上周四當縣政府決定招標時，整個翻新工程的費用已飆升到300萬元。

工程費用大增的主要原因是目前建造業極為興旺，行內人手不足情況嚴重，及加上建築物料的成本在過去幾個月內也大漲。另外，再加上收集了民意後決定加設的多項設施，包括一個有康樂設施的後院、用圍欄和庭園設計來美化外觀，使其能溶入周邊的民居環境、改善收容所內放置床位的地方、增設一商業級數的廚房，好讓收容所內的住客可在內用餐等。

根據縣政府發出的消息，工程完成後，這家收容所將有專為夫婦和婦女們提供的120個24小時床位，退伍軍人、55歲或以上及殘障人士將可優先入住。收容所內還設有電腦室、儲物櫃、私人會議室、寵物區、自行車停泊處等。

這收容所是得到波特蘭市政府透過聯合遊民服務中心（JOHS）與縣政府合作，增加臨時床位的數目。JOHS的主任Jolin 表示，每一天，我們的收容所均在拯救生命，為沒有地方可去的有需要人士，提供一個安全的庇護地方；但對居民和社區來說，最能發揮效用的收容所，是一個能幫助暫居在收容所內的人士提供安穩和服務，讓他們早日獲得永久居所的能力。

這計劃一開始時就受到附近一帶居民的強烈反對，因為這地點太近民居和學校。經一連串的社區會議後後，縣政府批出租約，之後有不少社區人士積極參與收容所的設計，並訂下『好鄰居協議』，細節仍在商討階段，希望大家能和平共處。

在年初的縣政府會議上，只有史密夫（Loretta Smith）議員投反對票，當時她指出翻新工程的詳細開支仍未有列出，要花200百萬元在一個不屬於縣政府的物業上。史密夫議員在聽取了有關工程費用大增的原因後，亦轉投贊成票。

在上周的會議上，反對的就只有一名市民Johnson，他是新近成立的『東南區社區聯盟』組織的代表，這個組織的成員包括這收容所附近的居民和商舖。Johnson表示，她反對的主要原因是，連十年的租金和營運成本在內，縣政府共花近1,700萬元在這個收容所地點上，而這只不過是一個貨倉的環境而矣。

但縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）的回應是，這家收容中心連同其它的收容中心都是現時社區極之需要的設施，因為本市的可負擔房屋危機已令到露宿者的數字大增。縣長亦感嘆目前建造收容中心成本的上漲與房屋成本上漲是同一道理，對這情況，她說是一大諷刺！