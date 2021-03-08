收到聯邦支票的州民 要為此而多付稅 州議員提法案 要求退還稅款予州民
（本報綜述）不少民眾因為收到聯邦去年的1,200元和今年初的600元支票而高興，但在報稅時才發現，今年要因此而要繳交更多的稅。
那是否說俄勒岡州向民眾的援助金抽稅呢？您可以說是。但聯邦政府這個刺激經濟援助金就說明是不須納稅的，究竟本州有什麼稅法做成這情況呢？
原來全美有六個州有這樣的稅法：讓您先把您要納的聯邦稅額從收入中扣除，然後才計算您應繳納的州稅，俄勒岡州是其中之。
這稅法原來可讓納稅人減低應付的州稅，但今次卻弄巧反拙。主要原因是這個援助金技術上就是一個聯邦所得稅的抵免（tax credit）。
聯合會計師事務所的張丹丹稅務事指出，各位所收到的1800元支票是一個稅收抵免，這表示您要直接將這1800元從應交的聯邦稅額中減掉，然後再將餘數從收入中減掉後，才計算出應納的州稅款，無形中您可減掉的聯邦稅額就因援助金而變少了。
要計算出您要多付多少稅金，您可用本州的稅率8.75%乘以您領到的總援助金額。以個人收到1800元來計算，就要多付157.5元州稅。以一個有兩小孩的四口家庭來說，所收到的3,400元援助金就要多付298元州稅。
當然，無需付聯邦稅的低收入個人或家庭，和高收入人士均不受影響。
根據有關的數字，去年因為聯邦刺激經濟支票，就為本州創造額外超過1億元的稅務收入。本州共有87.7萬納稅人，其中有一半都拿到去年的1200元和今年初600元的援助金。州稅務辦公室估計：到五月本州會有額外的1.03億元的收益，明年更有900萬元，這佔了州民去年所得31億元刺激經濟支票的3.6%。
本州的共和黨參議員迪克·安德森（Dick Anderson）日前提出了SB842法案，目的是要將本州向聯邦刺激支票所收的稅款發還給已繳稅的州民。
安德森參議員說：“州政府沒理由與州民斤斤計較而向他們的援助金抽稅，況且俄勒岡州的稅收情況較預期的好。”
根據州經濟學家上周發布的收入預測報告顯示，儘管疫情帶來了經濟緊縮，但州政府的稅務收入仍然可觀。經濟分析辦公室表示，稅收的可觀程度甚至有可能讓州民在明年獲得退稅。
有報導指，布朗州長曾表示，因為聯邦關愛法案的一些規定，令本州的稅收大減，但議員們認為，不應要納稅人來彌補這些損失。
SB842法案在上周三已在州參議員進行首讀，希望州議會能順利通過，盡快向納稅人退回這部份的稅金。