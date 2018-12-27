撥款爭議未解決 美聯邦政府局部停擺恐持續至新年

(綜合報導)美國聯邦政府局部停擺持續，數以十萬計公務員無糧出過聖誕。

白宮預算管理局局長兼署理幕僚長馬爾瓦尼警告，現時的僵局可能會持續至明年1月3日。到時新一屆國會展開會期，由在野民主黨控制眾議院大多數議席，且看到時是否有望為談判帶來突破。

馬爾瓦尼周日接受霍士新聞台訪問時稱：「（聯邦政府）停擺可能延續至28日之後，直到新國會會期開始。因為聖誕節假期，我認為情況在未來數天內不會有轉機。」

執政共和黨控制的參議院已於上周六休會，將要到周四（27日）才復會，在這段期間不會應特朗普的要求開會商討在美、墨邊界沿線興建圍牆的撥款事項。

民主黨一直反對興建圍牆，並阻撓國會撥款。政府要求撥款50億美元，但民主黨只願意撥出13億美元，引起特朗普不滿，拒絕簽署早前已獲參議院通過的聯邦政府臨時撥款議案，結果導致聯邦政府停擺。馬爾瓦尼表示，白宮已就圍牆撥款的問題向民主黨提出反建議，但雙方的談判未有進展。

據美國廣播公司（ABC）報道，在上周六的談判中，副總統彭斯提出把50億美元撥款要求縮減至21億美元，但兩大政黨仍然對金額存在著分歧，談判沒有結果。暫時未知道民主黨議員有否提出新建議。

馬爾瓦尼批評有機會出任眾議院議長的民主黨元老佩洛西，一手造成現時的局面，指她可能有心拖延談判，務求爭取黨內左派的支持，確保自己當選成為議長。在這情況下，聯邦政府停擺的狀況便會持續至新一屆國會會期展開之後。佩洛西的發言人發表聲明反駁，強調眾議院內的民主黨議員團結一致，反對總統興建不道德、昂貴及沒效率的圍牆。

民主黨參議員德賓表示，政府申請的巨額撥款，應該用來研發有效阻截偷渡者的新科技，而不應用來興建一道「中世紀」圍牆。當記者問如果撥款不是用來興建圍牆，那麼民主黨是否願意提高撥款金額？德賓回應道：「絕對會。」