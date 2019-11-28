搶購必備 黑色星期五打折最狠的商店就在這裡

（本報綜述）從年初盼到年末，就是為了等這一天！ 2019感恩節就到啦，緊隨其後的就是萬眾矚目的黑色星期五大搶購！

理財網站WalletHub本著為勞苦大眾服務的理念，分析了美國數十家最大的零售商成千上萬的黑五廣告，終於為大家傾情奉獻出黑色星期五打折最狠的商家排名榜！堪稱搶購必備寶典！

黑五購物日，總體平均折扣優惠最多的商家和平均折扣依序是：

1.Stage(69.83%)

網址：www.stage.com

大波特蘭沒有實體店，但官方網站購物滿$49後免運費。

2.Belk(66.92%)

網址：www.belk.com

大波特蘭沒有實體店，但官方網站購物滿$25後免運費。

3.JCPenny(60.97%)

網址：www.jcpenney.com

大波特蘭有實體店，例如Clackamas Town Center；網購滿$49免運費。

4.Kohl’s(57.1%)

網址：www.kohls.com

波特蘭，Beaverton有實體店；網購滿$25免運費。

5.New York&Company(56.27%)

網址：www.nyandcompany.com

大波特蘭沒有實體店，但網購最高減平60%，滿$50免運費。

6.Dick’s Sporting Goods(52.27%)

網址：www.dickssportinggoods.com

大波特蘭有實體店，例如Washington Square；同樣可以網購哦。

Kmart(51.84)

網址：www.kmart.com

查不到我們附近有實體店，但網購滿$35免運費，甚至有1元靴子！

8.Sears(49.25%)

網址：www.sears.com

Clackamas Town Center有Sears Outlet實體店；網購滿$399送貨上門，滿$35免郵寄運費，傻傻分不清，可能是大件小件的運費不同的。

與往年相同，服飾和配飾類商品繼續是黑色星期五打折最亮眼的！服飾和配飾類折扣優惠最多的前五名零售商依序是：

1.Meijer(64.54%)

網址：www.meijer.com

我們附近沒有實體店，可以上網看看了，就沖它在服飾和配飾類商品減價排名第一。

2.JCPenney(58.87%)

網址：www.jcpenney.com

大波特蘭有實體店，例如Clackamas Town Center；網購滿$49免運費。波特蘭的朋友最喜歡來這裡啦。

3.Bealls Florida(58.28%)

網址：www.beallsflorida.com

我們附近沒有實體店，可以上網欣賞欣賞，滿$50免運費。

4.Sears(57.83)

網址：www.sears.com

Clackamas Town Center有Sears Outlet實體店。

Stage(56.36%)

網址：www.stage.com

我們附近沒有實體店，但無論是總體平均折扣，還是服飾類商品折扣都排名前列，可以上網瀏覽尋尋寶！

黑色星期五大搶購是美國的傳統。在以前，人們為了搶到心儀的寶貝往往通宵排長龍。但隨著時代的變化，節日的傳統氣氛雖然有增無減，但購物的方式正在被改變。大家不再局限於到實體店購物，因為在黑五促銷當天，不少商家的官方網站與實體店是同步大減價的。因此，年輕一代有的會選擇感恩節晚飯後舒舒服服的上網購物。但是，仍然有不少人喜歡約上三五好友到實體店血拼的。

另外，隨著網絡星期一(Cyber​​ Monday)的興起，零售商在這一天也押下重寶。

幾乎所有類別的小型電子產品，及電子居家用品等，值得等到網絡星期一再買。有分析認為，從銷售量看，網絡星期一來勢洶洶，與黑五相比，有過之無不及！

總而言之，黑五購物週來啦！買買買！拼拼拼！但是要注意消費陷阱哦哦哦！