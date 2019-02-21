搶手袋新手法：一聲「捉她」三人包抄　請大家留意

（本報訊）周一傍晚，在Division 87街再發生華裔女人被搶手袋事件，而今次的作案手法與過往不一樣，本報特此報導，希望大家出街要留心！

當日傍晚約五時，一名華裔女士在麵包店獨自行出來，步行到黃上皇，當她走在麵包店外的行人路上，婦人稱，她當時知道有人跟在後面，但她沒覺察到是什麼人。但當走近紅綠燈十字路口，後面的人突然大叫一聲，“Catch her！” (捉住她！)，立即有另外兩個男子分別從對面馬路和五味館所在的商場一同向著她衝過來，背後的男子則衝前把女士推倒在地上，並搶走她的手袋，得手後，三人朝著後面的柏文方向逃走！

這是一種新的作案手法。三個疑犯同時行動，在物色好目標後，分別從不同的方向同時攻擊！受害人根本無處逃脫，只能眼睜睜的被搶，並“目送”疑犯逃走！

婦女不懂英語，在被搶劫後，她第一時間到銀行凍結她的銀行卡。銀行工作人員告訴她，她的銀行卡已經在銀行的提款機及兩處加油站被意圖取錢，但都不成功！婦女隨即找到華人社工廖懷澤先生請求協助報警。

當警察獲悉疑犯企圖使用事主的銀行卡時，警察希望事主能提供更多資料，因為警察說，沒有銀行卡本人的親自授權，警察是無法向銀行過問任何有關銀行客戶的資訊。於是，這位女士帶同警方到銀行，請求銀行提供疑犯使用銀行卡取款的地點等相關資訊。

在報警時，廖懷澤問警察是否知道最近兩個月，翡翠區一帶搶劫案頻繁發生，弄得附近居民人心惶惶。警方表示，他們已經很努力的去破案，但無奈手上掌握到的有用資料實在太少。警方表示，很多華人被搶後都不報案，即使報案也不願意提供詳細的資訊。以今次的案件為例，受害人願意合作向銀行取得的資料，正好能提供一些匪徒的行蹤，而每個銀行提款機都是有錄像的，又或匪徒到過的地方都有錄像監察，這樣的資料對警方的調查就非常有用了。警方呼籲遇事的華人提供更多的資訊協助他們早日破案。

華人社工廖懷澤表示，他願意站出來盡自己的力量向華人提供幫助。如果有誰需要他協助報警和翻譯的，歡迎撥打他的電話：503-888-5027。

鑒於最近疑犯越來越“猖狂”的作案頻繁，引起社區的安全問題，多個團體均已分別與不同機構聯絡，並求助。在此本報呼籲各界出門小心，不要隨帶貴重物品，遇事要及時報警，向警方盡可能提供更多的資訊，團結一致，希望能早日把那些不法分子繩之以法！