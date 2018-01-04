提醒你一些2018年一月起生效的貼身新法例

（綜合報道）在過去一年內，州和各市的議會共通過了大大小小近750個法案，除了上週所提到的稅改，回收瓶費用增加，車牌費用增加之外，還有一些切身影響著我們生活的新法例，我們在此列舉大波特蘭地區（包括華盛頓州）的其中一些新法。

購買自行車要繳稅

從1月1號開始，當市民購買超過200元的自行車或者26寸車輪的自行車時，將會自動被收取額外15元的稅，新的稅收將會用來未來建造城市交通方面。不過一些市民以及自行車店主表示，15元的稅收不太會影響市民的購買力，因為當開車的費用變得越來越高，選擇低碳節能的自行車出行的市民也越來特多了。

汽油稅上漲

俄勒岡州的汽油稅將增加4美分至34美分，收取的稅收將會被納入53億美元的未來城市交通建設費之中。

汽車牌費用上漲

新的一年，購買新車時，登記費用從原本的13元上漲至43元不等。車輛牌照費也從16元上漲至93元。同時，在外州購買新車後回本州登記時，需要繳納0.5%的稅收。

住宅區行車速度下降

目前在住宅區內的街道，將由每小時25英哩的限速降至每小時20英哩。

沒收槍支

新法允許本州法官向被裁定對自己和家人有威脅的人士頒發「高危保護令」，沒收他們的槍支，但命令過後，就可以拿回被沒收的槍支。

限制旅行車（RV）停車時間和地點

這是華盛頓縣的新法，需停靠在街上過夜的，無論是汽車或是旅行車（RV），停車時間不得超過48小時，48小時之後也不允許停靠在附近2英里的地方。同時，所有旅行車在28天內不得在住宅街道上停靠超過4天，即96個小時。

吸煙年齡上調至21歲

從今年1月1日起，俄勒岡州將現有的吸煙者年齡18歲調高至21歲，此法例要求任何購買煙草類以及電子煙產品類的人年齡必須超過21歲，向未成年人出售上述產品的人士將被嚴處。

華盛頓州最低工資上調至每小時11.5元

隨著經濟發展的越來越迅速，從本月1日起，華盛頓州的最低工資將從原來的11元上漲至11.5元每小時。同時，無論你是兼職還是全職，每當工作40個小時，將會有1個小時的帶薪病假。如果你沒有請這1小時的帶薪病假那你還可以將累計的病假帶入下一年。

非法移民墮胎法

新一年起，本州將為居住在本州的非法移民提供免費墮胎服務，費用由納稅人支付。新法亦向女性們提供孕婦健康服務，費用全免並要求健保公司將墮胎服務加入健保計劃內。