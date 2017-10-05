提升最低工資　不一定會帶來好的影響

（本報綜述）俄勒岡州議會，去年通過分期將本州的最低時薪提升至2020年的每小時14.75元，目的是希望賺取最低工資的工人能應付不斷高漲的生活水平。不少本州的僱主們都想盡辦法來平衡開支，一份報告指，僱主們正要面對挑戰是遠超過此，他們要考慮的還有衡量一下可能負擔的員工人數及如何支付他們的工資。

上周，由波特蘭商業聯盟舉辦的早餐會中，邀來了公供政策教授及兩名小企東主與予會人士一起探討提升最低工資後對僱主的影響。

其中一名咖啡店的東主Gigi 表示，雖然本州在今年七月已進入第二期的調升最低時薪，但她仍在想辦法去面對這次的加薪和同時期一些新修訂的聯邦法例。根據新的聯邦法例，她不能將客人收到客人所付的小費集中起來，然後分給她的14名員工，在新法例下，只有侍應們才能收這小費，這就等於減低了廚房及其它部門員工的收入。

Gigi 的應對方式是每一張單必需加20%的附加費，然後將這些收來的附加費分予店內的員工。她表示，自新收費實行後，員工們都非常努力工作，而且大大減低了員工的流失率，因為他們知道，多勞多得，並懂得在節省不必要的開支的同時又能向顧客們提供滿意的服務。

擁有四間麥當奴快餐店的Janelle表示，提升最低工資後最大的困難是很難找到合資格的員工。她指出，當本地區的生活成本不斷上升時，愈來愈少賺取最低工資的本地的居民能應付日常生活的開銷。她說，之前她的員工多是附近的居民，但現時，很多人都不能負擔波特蘭地區的生活，要找住在附近的員工已不容易。

來自華盛頓大學的教授Vigdor 曾對華州的最低工資法作出研究，他的報告指出提升最低工資後，工人並沒有因此而收入增加，反之有不少被削工時，結果收入較調整前還要低。他說，經過這研究後，他認為應該出版一本僱主指南，教導他們如何應對即將來臨的另一次的調整最低時薪。他指出屆時有可能當經理的責務會增加，而顧客們亦大有可能要自己動手，服務自己。

原來俄勒岡州是全國最低工時的先鋒，早在1913年，本州已是全美首個立法設定最低時薪的州份，當時設的最低時薪是要保障女性和少年工人，在立法前他們只能賺取每周三元的工資，立法後他們最少可賺取每周8.64元的工資。當時有不少商業反對，並告上美國最高法院，指州政府沒權設最低工資，但上訴失敗，而美國國會於1938年正式通過全美首個最低工資法案。