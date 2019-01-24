推銷電話趁政府關門期間興風作浪 市民不勝其煩卻投訴無門

（本報綜述）為避免接收推銷電話，人們會選擇在網站donotcall.gov註冊自己的手機號碼。這樣就等于告訴營銷人員，註冊人不想接聽他們的電話。如果營銷人員非要打電話給註冊人，他們就違法。但是如今，由于聯邦政府連續關門，網站donotcall.gov處于無人管理和停止運行狀態，推銷員也就趁機興風作浪，市民不勝其煩卻投訴無門。

據了解，電話推銷員利用政府關閉來創造緊迫感，他們給目標人員撥打電話或留言，宣傳某種類型的稅收減免政策。他們稱，雖然一些美國國稅局的行動已經停止，計費和收款仍然活躍，所以打來電話。這樣給人的感覺是，這些電話推銷員跟政府有著很密切的關係，從而令人感覺到緊張和害怕。

有媒體給其中一個所謂的稅收減免公司回電，他們稱是加利福尼亞州奧蘭治縣的一家名為TaxRelief.us LLC的公司。該公司承認他們的業務不是政府實體，也不與國稅局有關聯或簽約。但是他們拒絕透露公司的實體或郵寄地址，也不允許媒體與經理或主管交談。

當本報試圖訪問taxRelief.us這個網站時，發現這個網站并不存在，只是個在出售中的域名。

據了解，99%的推銷電話利用政府關閉的期間給人們製造恐慌。來電的內容包括交通罰款、法律傳票、刑事犯罪、房屋貸款、稅收減免等等。推銷員總是暗示其與政府關係密切，并能給你提供特殊的服務。目的無非是推銷產品或直接詐騙！

此前，聯邦貿易委員會已向人們發出警告，提醒大家，提供債務減免和信用修復的是詐騙電話。

具有諷刺意味的是，聯邦貿易委員會無法確認很多營銷電話是否合法，因為該機構因政府關閉而關閉。

據悉，聯邦通信委員會（FCC）法規禁止電話推銷員在未經事先同意的情況下使用自動撥號器撥打手機號碼。但目前，唯一一個由聯邦貿易委員會（FTC）運營的Do Not Call Registry，即網站donotcall.gov，目前因得不到政府撥款而無法向人們提供服務。人們無法通過donotcall.gov註冊來避免接收煩人的推銷電話。