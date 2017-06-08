推動綠色生活　提升環保觸覺　翡翠區設立新垃圾箱

（綜合報導）上週六，翡翠區舉行了「擦亮翡翠區」活動，並為新設計的垃圾箱揭幕，來自政府多個部門的人員出席，波特蘭市長亦派代表出席，對翡翠區的支持環保表示贊賞。

東南82街及Division 街是整個俄勒岡州或是波特蘭市，擁有最多不同文化的族裔的聚居地，在過去數年，透過公聽會中得來的資料顯示，區內居民和商號都希望市政府能在街頭擺放公眾垃圾箱，使翡翠區有一個整潔乾淨的環境。

城市規劃和可持續發展局(Bureau of Planning & Sustainability, BPS)早在1977年起啟動了垃圾箱方案，在波特蘭市中心和其它六個市內的商業區提供垃圾箱和垃圾收集服務，至今透過這方案而設立的垃圾箱已近600個。

今次發放在翡翠區的垃圾箱共有18個，每個垃圾箱均附有收回箱。垃圾箱正面的圖畫是翡翠區一名藝術家Hamilton Rodriguez 的作品，另一邊有翡翠區JADE的標誌，在收回箱的一邊則寫有Keep Rose City Pretty （保持玫瑰城漂亮）的宣傳圖案。

揭幕當日，來自市長辦公室的Nathan Howard應邀講話，他說市長對翡翠區關注公眾衛生環境，用美化的垃圾箱來提升大眾的環保觸覺，表示極度讚賞。

翡翠區經理Todd Struble 表示，翡翠區一直在推動健康和充滿活力的社區模式，今次的垃圾箱由設計到放置的地點，全部由市政府代表Alfredo Gonzalez及翡翠區的社區成員直接參與，提意見。